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Редкая гробница возрастом 3000 лет найдена в Китае
6.1.2022 22:07
Фото: people.com.cn
Масштабное скопление гробниц, которые относятся к поздней династии Шан (1600−1046 гг. до н.э.), обнаружили ученые в деревне Шаоцзяпэн, расположенной около города Аньян в китайской провинции Хэнань.
О находках рассказывает местный институт культурных реликвий и археологии, передает Синьхуа.
Участок Шаоцзяпэн находится в 2,4 км от дворца и родового храма Руин Инь, которые ранее были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению китайских археологов, в древности там проживал клан "Се" династии Шан. Соответствующий иероглиф исследователи нашли в надписи, которая украшала бронзовую посуду, обнаруженную во время раскопок.
Археологические исследования в этом месте продолжаются уже два года. Ученые отыскали там восемнадцать фундаментов зданий, двадцать четыре гробницы, четыре ямы для лошадей и колесниц, а также разнообразные реликвии. По словам специалистов, среди находок - изысканные изделия из бронзы, нефрита и камня, предметы из кости и мидии.
Повозки, найденные в ямах, были захоронены вместе с воинами и лошадьми. Исследователи обнаружили там роскошные украшения. На мужчинах были шляпы с завязками из ракушек, а на лбу некоторых коней ученые нашли золотой шпон. Подобное может указывать на "исключительный статус и власть владельца кареты", — пояснил руководитель института Кун Дэмин.
Ранее китайским историкам удалось восстановить около ста буддийских скульптур, которые высечены в скале на территории провинции Шаньси в северной части страны.
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