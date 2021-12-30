Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае восстановили около 100 буддийских скульптур, высеченных в скале

30.12.2021 13:02

Фото: livejournal.com



Китайским историкам удалось восстановить около ста буддийских скульптур, которые высечены в скале на территории провинции Шаньси в северной части страны.



Как рассказали представители местного института археологии, самое высокое расположение статуи составляет 11 метров над поверхностью земли.



Скала, в которой высечены почитаемые буддистами скульптуры, располагается на восточном берегу реки Фэньхэ, на расстоянии около 7 километров к юго-западу от города Хочжоу. По мнению специалистов, первые статуи начали создавать там еще в период правления династии Тан (618-907 гг.). В результате скульптурами был заполнен участок протяженностью около 30 метров.



В этой скале в общей сложности насчитывается свыше семидесяти ниш, в которых высечены около трехсот скульптур. Примерно треть из них удалось восстановить в процессе последних раскопок, сообщил представитель института Бай Шучжан. По его словам, статуи представляют большой исследовательский интерес и имеют важное значение для изучения скульптурного строительства в период династии Тан.



Автор: Злата Богатова

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