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Афганские боевики вступили в перестрелку с туркменскими пограничниками
4.1.2022 18:40
Фото: turkmenportal.com
Пришедшие к власти в Афганистане представители "Талибана" (запрещенная в России организация) на севере страны вступили в перестрелку с туркменскими пограничниками.
Инцидент зафиксирован на территории уезда Хамьяб в провинции Джаузджан.
О случившемся в интервью "8 Собх" рассказал исполняющий обязанности руководителя управления информации и культуры движения "Талибан" (деятельность этой организации запрещена в РФ) Хилал Балхи. По его словам, представители Туркменистана напали на местных жителей, один человек погиб, еще один был избит.
В результаты талибы (члены запрещенной в РФ организации) открыли огонь по туркменским пограничникам. Балхи пояснил, что стрельба началась, когда представители афганской стороны подошли к границе уезда Хамьяб в рамках проверки обстановки. Какие-либо другие подробности пока не приводятся, данных о раненых и погибших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее столкновение произошло на границе Афганистана и Пакистана. Талибы (члены запрещенной в РФ организации) разрушили пограничный забор, созданный пакистанскими войсками в провинции Нимроз в целях строительства там военной базы.
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