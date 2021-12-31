Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На границе Афганистана и Пакистана произошло столкновение

31.12.2021 18:26

Фото: rtr-vesti.ru



Пришедшие к власти в Афганистане талибы (члены запрещенной в РФ организации) разрушили пограничный забор, созданный пакистанскими войсками в провинции Нимроз. По данным зарубежных СМИ, они помешали попыткам создания военной базы в этом регионе.



Об инциденте на юго-западе Афганистана рассказывает региональный офис информационного агентства "Тасним". По его данным, в провинции Нимроз подразделения "Талибана" (в РФ деятельность этой организации официально запрещена) предотвратили установку колючей проволоки пакистанскими войсками, которые намеревались создать там свою базу.



По информации газеты "8 Собх", столкновение случилось в окрестностях города ЧахарБурджак. Пакистанские войска начали действовать, перейдя границу в районе Дек и углубившись на территорию Афганистана примерно на 15 км. Их планы по созданию военной базы были сорваны афганской стороной, представители которой конфисковали все заграждения из колючей проволоки.



Ранее в СМИ появились сведения о том, что в Афганистане пропало около 1000 сотрудников сил безопасности в последние недели и дни до падения предыдущего правительства. По словам экс-начальника штаба армии страны Ясина Зия, ему известно о гибели в этот период 4 000 силовиков. В распоряжении Washington Post оказались документы, согласно которым Министерство обороны предыдущего правительства незадолго до окончания своего существования перестало регистрировать смертельные случаи и ранения среди силовиков.



Военнослужащие оказались заложниками политики сбежавшего из Афганистана бывшего президента Ашрафа Гани. Будучи в тот момент главой государства, он мог бы заключить мир с талибами (члены запрещенной в РФ организации), чтобы положить конец кровопролитию. Однако политик не захотел уйти в отставку и выразил неприятие группировки, которая вскоре смогла прийти к власти. Гани же спешно покинул страну вместе с женой и несколькими приближенными лицами.



Автор: Злата Богатова

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