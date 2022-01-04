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В Нижегородской области у пациентки подтвержден «омикрон»
4.1.2022 17:03
Фото: vk.com
Первый случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса зарегистрировали на территории Нижегородской области.
Об этом рассказывает в соцсетях заместитель губернатора региона и глава местного министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
По словам министра, заболевание было лабораторно подтверждено у 28-летней пациентки, которая в прошлом не вакцинировалась от коронавируса. Медики сейчас оценивают ее состояние как средней степени тяжести, COVID-19 протекает у девушки в виде вирусной пневмонии.
Специалисты диагностировали у нее поражение около 25% легких. Пациентке оказывается помощь в одном из госпиталей Нижнего Новгорода, пояснил Мелик-Гусейнов и добавил, что заражение скорее всего произошло за пределами области.
Ранее глава Министерства здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о выявлении в его регионе первого случая инфицирования омикрон-штаммом. По его словам, заболевание диагностировано у женщины, которая не так давно прилетела в Россию из Франции.
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