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В Карелии выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19


00:14
В Карелии выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19Фото: vk.com

Глава Министерства здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о выявлении в его регионе первого случая инфицирования омикрон-штаммом.

По его словам, заболевание диагностировано у женщины, которая не так давно прилетела в Россию из Франции.

Состояние пациентки, у которой подтвердилось инфицирование омикрон-штаммом коронавируса, удовлетворительное, пояснил министр. На странице в соцсети "ВКонтакте" Михаил Охлопков сообщил, что результаты лабораторного исследования передали сегодня в Карелию из Петербурга.

По словам Охлопкова, зараженная штаммом "омикрон" пациентка, прибыла в Россию из Франции. Жалоб она практически не имеет, добавил министр и подчеркнул, что созданный в РФ препарат "Спутник V" показал эффективность против нового варианта возбудителя.

Ранее израильские медики зафиксировали первого в стране пациента, который одновременно заболел коронавирусом и гриппом. Заражение подтвердилось у роженицы, женщина чувствует себя удовлетворительно. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием пациентки, которая остается в стационаре.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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