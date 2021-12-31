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В Карелии выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19
00:14
Фото: vk.com
Глава Министерства здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о выявлении в его регионе первого случая инфицирования омикрон-штаммом.
По его словам, заболевание диагностировано у женщины, которая не так давно прилетела в Россию из Франции.
Состояние пациентки, у которой подтвердилось инфицирование омикрон-штаммом коронавируса, удовлетворительное, пояснил министр. На странице в соцсети "ВКонтакте" Михаил Охлопков сообщил, что результаты лабораторного исследования передали сегодня в Карелию из Петербурга.
По словам Охлопкова, зараженная штаммом "омикрон" пациентка, прибыла в Россию из Франции. Жалоб она практически не имеет, добавил министр и подчеркнул, что созданный в РФ препарат "Спутник V" показал эффективность против нового варианта возбудителя.
Ранее израильские медики зафиксировали первого в стране пациента, который одновременно заболел коронавирусом и гриппом. Заражение подтвердилось у роженицы, женщина чувствует себя удовлетворительно. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием пациентки, которая остается в стационаре.
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