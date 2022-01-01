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В США на 100-м году жизни скончалась актриса Бетти Уайт
1.1.2022 22:31
Фото: fanpop.com
В Соединенных Штатах умерла шестикратная обладательница телевизионной премии "Эмми" киноактриса Бетти Уайт.
Артистка ушла из жизни в Лос-Анджелесе, передает ВВС со ссылкой на сообщение родственников звезды.
17 января Бетти Уайт могла бы отпраздновать свой вековой юбилей.
Актриса и известная телеведущая считается одной из первых американских кинозвезд. Популярность пришла к ней после участия в съемках многосерийных фильмов "Золотые девочки" и "Шоу Мэри Тайлер Мур".
Первую премию "Эмми" Бетти Уайт получила в 1975 году, одержав победу в номинации "Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале". Спустя год она снова была признана лауреатом этой премии, и вновь - за роль в "Шоу Мэри Тайлер Мур". В 1986 году артистка номинировалась за роль в сериале "Золотые девочки" на премию "Эмми" как "Лучшая актриса в комедийном сериале". Всего же за годы творческой карьеры Уайт успела получить шесть таких призов.
Ранее стало известно о кончине кинорежиссера Жан-Марка Валле, снявшего фильмы "Далласский клуб покупателей", "Разрушение" и многие другие популярные ленты. Лауреат премии "Эмми", которому было лишь пятьдесят восемь лет, скончался в Канаде. Причины смерти кинематографиста пока не уточнялись.
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