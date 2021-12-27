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Умер режиссер Жан-Марк Валле, снявший «Далласский клуб покупателей»


27.12.2021 16:41
Умер режиссер Жан-Марк Валле, снявший «Далласский клуб покупателей»Фото: livejournal.com

В Канаде скончался кинорежиссер Жан-Марк Валле, передает Variety.

Создателю фильмов "Далласский клуб покупателей", "Разрушение", лауреату премии "Эмми" было пятьдесят восемь лет.

Сведений о причинах смерти кинематографиста нет.

По словам продюсера Натана Росса, долгое время сотрудничавшего с Валле, его коллега "был настоящим художником и щедрым, любящим человеком". Яркий талант режиссера отмечали "все, кто работал с ним", – приводит издание его слова.

В 2013 году Жан-Марк Валле был номинирован на премию "Оскар" за фильм "Далласский клуб покупателей". Главных героев в нем сыграли Мэттью МакКонахи и Джаред Лето. Спустя четыре года созданный режиссером многосерийный фильм "Большая маленькая ложь" получил премию "Эмми" как "лучший мини-сериал". В съемках этой картины участвовали Мерил Стрип, Николь Кидман, Риз Уизерспун и другие известные артисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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