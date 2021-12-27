|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Умер режиссер Жан-Марк Валле, снявший «Далласский клуб покупателей»
27.12.2021 16:41
Фото: livejournal.com
В Канаде скончался кинорежиссер Жан-Марк Валле, передает Variety.
Создателю фильмов "Далласский клуб покупателей", "Разрушение", лауреату премии "Эмми" было пятьдесят восемь лет.
Сведений о причинах смерти кинематографиста нет.
По словам продюсера Натана Росса, долгое время сотрудничавшего с Валле, его коллега "был настоящим художником и щедрым, любящим человеком". Яркий талант режиссера отмечали "все, кто работал с ним", – приводит издание его слова.
В 2013 году Жан-Марк Валле был номинирован на премию "Оскар" за фильм "Далласский клуб покупателей". Главных героев в нем сыграли Мэттью МакКонахи и Джаред Лето. Спустя четыре года созданный режиссером многосерийный фильм "Большая маленькая ложь" получил премию "Эмми" как "лучший мини-сериал". В съемках этой картины участвовали Мерил Стрип, Николь Кидман, Риз Уизерспун и другие известные артисты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|