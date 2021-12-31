ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Томской области экс-замначальника УФСИН арестован по обвинению во взяточничестве
В Томской области экс-замначальника УФСИН арестован по обвинению во взяточничестве
Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
Названа причина блокировки портала «ОВД-инфо»
Названа причина блокировки портала «ОВД-инфо»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКСУстановлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
В Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из РоссииВ Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России
Саакашвили рассказал о внебрачной дочериСаакашвили рассказал о внебрачной дочери
Названа причина блокировки портала «ОВД-инфо»Названа причина блокировки портала «ОВД-инфо»
Крис Хемсворт искупался в снегуКрис Хемсворт искупался в снегу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС


31.12.2021 23:02
Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКСФото: supergran.ru

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров установили вероятный последний участок утечки воздуха в отсеке модуля "Звезда", передает ТАСС.

Все средства, которые потребуются членам экипажа Международной космической станции (МКС) для устранения негерметичности, доставят им при запуске ближайшего "Прогресса".

Российским космонавтам удалось отыскать вероятное последнее место негерметичности промежуточной камеры модуля "Звезда". Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса", каких-либо новых проблем в нашем сегменте Антон Шкаплеров и Петр Дубров не зафиксировали.

В госкорпорации пояснили, что все средства, которые требуются для устранения негереметичности, поступят на МКС на борту ближайшего космического грузовика "Прогресса". Сразу после этого Шкаплеров и Дубров смогут приступить к окончательной ликвидации возможной утечки.

Ранее о случившемся рассказал глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин. Гендиректор "Роскосмоса" сообщил, что члены экипажа МКС доложили об обнаружении некоторых проблем. Они подчеркивали, что понимают, каким образом можно исправить ситуацию.

В минувшем марте ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где была выявлена трещина, осуществляли россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Мероприятия по устранению возможных участков нарушения герметичности выполнялись под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". По поручению Рогозина проведение работ было согласовано и с экспертами NASA.

Ранее сообщалось о переносе отстыковки космического грузовика "Прогресс М-УМ". Приборно-агрегатный отсек корабля был затоплен в акватории Тихого океана не 22 декабря, как планировалось, а на сутки позже - 23 декабря.

Напомним, в конце минувшего апреля перестал существовать российский космический грузовик "Прогресс МС-14", который пробыл на орбите рекордный период времени. Фрагменты аппарата, которые не сгорели при прохождении слоев атмосферы Земли, были затоплены на т.н. "кладбище космических кораблей", которое располагается на расстоянии 3 150 км от города Веллингтон в Новой Зеландии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Филиппины выдали россиянина, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью жителей ПриморьяФилиппины выдали россиянина, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью жителей Приморья
Посол РФ усомнился в статистике минздрава Австрии по COVID-19Посол РФ усомнился в статистике минздрава Австрии по COVID-19
На Камчатку надвигается ураганНа Камчатку надвигается ураган
Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКСУстановлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
Жительница Якутска умерла после нападения стаи собакЖительница Якутска умерла после нападения стаи собак

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru