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Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
31.12.2021 23:02
Фото: supergran.ru
Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров установили вероятный последний участок утечки воздуха в отсеке модуля "Звезда", передает ТАСС.
Все средства, которые потребуются членам экипажа Международной космической станции (МКС) для устранения негерметичности, доставят им при запуске ближайшего "Прогресса".
Российским космонавтам удалось отыскать вероятное последнее место негерметичности промежуточной камеры модуля "Звезда". Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса", каких-либо новых проблем в нашем сегменте Антон Шкаплеров и Петр Дубров не зафиксировали.
В госкорпорации пояснили, что все средства, которые требуются для устранения негереметичности, поступят на МКС на борту ближайшего космического грузовика "Прогресса". Сразу после этого Шкаплеров и Дубров смогут приступить к окончательной ликвидации возможной утечки.
Ранее о случившемся рассказал глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин. Гендиректор "Роскосмоса" сообщил, что члены экипажа МКС доложили об обнаружении некоторых проблем. Они подчеркивали, что понимают, каким образом можно исправить ситуацию.
В минувшем марте ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где была выявлена трещина, осуществляли россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Мероприятия по устранению возможных участков нарушения герметичности выполнялись под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". По поручению Рогозина проведение работ было согласовано и с экспертами NASA.
Ранее сообщалось о переносе отстыковки космического грузовика "Прогресс М-УМ". Приборно-агрегатный отсек корабля был затоплен в акватории Тихого океана не 22 декабря, как планировалось, а на сутки позже - 23 декабря.
Напомним, в конце минувшего апреля перестал существовать российский космический грузовик "Прогресс МС-14", который пробыл на орбите рекордный период времени. Фрагменты аппарата, которые не сгорели при прохождении слоев атмосферы Земли, были затоплены на т.н. "кладбище космических кораблей", которое располагается на расстоянии 3 150 км от города Веллингтон в Новой Зеландии.
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