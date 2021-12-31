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В Адыгее жертвами ДТП стали три человека, включая ребенка
31.12.2021 21:01
Фото: leninogorsk-rt.ru
Три человека погибли, еще девять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Адыгее.
Смертельная авария с участием двух легковых машин и "Газели" зафиксирована на территории Теучежского района, рассказали представители местных властей.
Как информирует пресс-служба прокуратуры республики, в числе жертв происшествия - ребенок. В ходе начатого разбирательства установлено, что виновником аварии может быть водитель автомобиля "Лада Приора", который допустил выезд на встречную полосу. Оказавшись там, транспортное средство врезалось в машину ВАЗ 2109 и "Газель".
От полученных ранений на месте скончались трое пассажиров "Лады Приоры", водителя госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
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