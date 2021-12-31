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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» начинает разворачивать солнцезащитный экран
31.12.2021 20:29
Фото: livejournal.com
Специалисты миссии "Джеймс Уэбб" начинают развертывание опорных конструкций теплозащитного экрана космического телескопа, информирует пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Аппарат был выведен на орбиту 25 декабря.
Запуск ракеты-носителя Ariane-5, доставившей телескоп "Джеймс Уэбб" в космос, состоялся 25 декабря 2021 года. Пунктом назначения аппарата является вторая точка Лагранжа системы Земля — Солнце, расположенная на расстоянии 1,5 млн км от нашей планеты. Мероприятия по развертыванию опорных конструкций теплозащитного экрана стартовали через пять дней после запуска. Предполагается, что в общей сложности специалистам предстоит выполнить пятьдесят основных этапов. Работа будет продолжаться в течение нескольких суток.
Специальный экран создан из пяти слоев каптона - материала, который используется при изготовлении внешних оболочек скафандров и выдерживает температуру ниже — 220 C. По мнению ученых, каптон обеспечит функционирование зеркала и приборов. Защитный экран телескопа, который будет работать в инфракрасном диапазоне, в полностью развернутом виде должен составить около 21×14 метров.
Американские специалисты рассчитывают приступить к научным наблюдениям с использованием телескопа "Джеймс Уэбб" летом следующего года. К этому моменту зеркало успеет охладиться до уровня рабочей температуры.
Напомним, в минувшем ноябре американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил РФ в формировании угрозы безопасности космических исследований. По его словам, вследствие проведенного Россией испытания противоспутниковой ракеты в космосе появились 1 500 обломков, которые находятся под наблюдением специалистов, а также сотни тысяч фрагментов более мелкого размера. Глава NASA Билл Нельсон в разговоре с руководителем госкорпорации Роскосмоса Дмитрием Рогозиным выразил обеспокоенность в связи с безопасностью интернационального экипажа Международной космической станции (МКС).
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