|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава NASA заявил Рогозину, что тревожится за экипаж МКС
17.11.2021 10:08
Фото: grahamdigital.com
Глава Национального управления Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон рассказал о разговоре с руководителем госкорпорации Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. В своем Twitter он сообщил, что выразил обеспокоенность в связи с безопасностью интернационального экипажа Международной космической станции (МКС).
Как написал Билл Нельсон, он заявил Дмитрию Рогозину, что тревожится из-за опасностей, с которыми приходится сталкиваться находящимся на МКС астронавтам и космонавтам. Глава NASA подчеркнул, что крайне важно обеспечивать полную безопасность "людей и техники в космосе".
Ранее телефонную беседу с Нельсоном прокомментировал Рогозин. Глава госкорпорации в своем Twitter отметил, что стороны договорились о совместной деятельности, в том числе, по вопросам безопасности членов экипажей на МКС. Учитывая, что Рогозин "по известным причинам" не может приехать в Соединенные Штаты, он ожидает встречи с Нельсоном в Москве, добавил руководитель "Роскосмоса".
Напомним, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил РФ в формировании угрозы безопасности космических исследований. По его словам, вследствие проведенного Россией испытания противоспутниковой ракеты в космосе появились 1 500 обломков, которые находятся под наблюдением специалистов, а также сотни тысяч фрагментов более мелкого размера.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|