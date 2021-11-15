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Блинкен: Россия создала угрозу безопасности космических исследований
05:36
Фото: smi2.net
Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен обвинил РФ в формировании угрозы безопасности космических исследований, передает ТАСС.
Он заявил, что вследствие испытания противоспутниковой ракеты в космосе появились 1 500 обломков.
Помимо полутора тысяч фрагментов, которые находятся под наблюдением специалистов, в космическом пространстве образовались сотни тысяч фрагментов более мелкого размера, указал госсекретарь США. По словам Энтони Блинкена, все они еще долгое время будут оставаться в космическом пространстве, на протяжении многих лет представляя угрозу различным объектам и спутникам, играющим жизненно важную роль в различных сферах - национальной безопасности, экономической и научной.
Блинкен добавил, что фрагменты и обломки существенно увеличивают риск для космонавтов и Международной космической станции (МКС). Госсекретарь заявил, что российское испытание поставило под угрозу безопасность исследователей космоса.
В Пентагоне также заявили, что при якобы проведенных Россией испытаниях был поврежден советский спутник COSMOS 1408, выведенный на орбиту в 1982 году. В американском военном ведомстве заявили, что аппарат был поражен во время испытания противоспутниковой ракеты, которое Россия провела 15 ноября 2021 по московскому времени.
В заявлении подчеркивается, что в результате на низкой околоземной орбите появись осколки. Продолжая разработку систем противокосмического вооружения, РФ "подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран", - указано в документе, который цитирует ТАСС.
Ранее ряд американских высокопоставленных военных выразил озабоченность в связи с действиями Москвы в космической сфере. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя такого рода заявления, указывал, что российское руководство ценит сотрудничество с Соединенными Штатами в этой отрасли. Пресс-секретарь главы РФ выражал надежду на то, что американские власти не падут жертвой русофобии.
Назвав подобные опасения абсолютно необоснованными, Песков подчеркивал, что Россия выступает за мир и сотрудничество.
Накануне в Роскосмосе заявили, что сближавшийся с МКС космический мусор удалился от станции. Орбита объекта, ставшего причиной перехода экипажа перейти в космические корабли, отошла на достаточное расстояние. По данным ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации, в тот момент станция уже была в зеленой зоне, члены экипажа действовали в штатном режиме.
Сведения о вероятном сближении МКС с потенциально опасным космическим мусором были переданы российской стороне Центром управления полетами в Хьюстоне. В соответствии с бортовыми инструкциями, в таких случаях космонавты должны быть на борту корабля. В результате все, кто находился на станции, перешли в "Союз МС-19" и Crew Dragon.
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