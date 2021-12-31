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В Казани четыре человека попали в больницу, отравившись неизвестным веществом


31.12.2021 18:20
В Казани четыре человека попали в больницу, отравившись неизвестным веществомФото: vk.com

В столице Татарстана экстренно госпитализированы две женщины и двое детей, отравившиеся неизвестным веществом.

О случившемся сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Как стало известно, ЧП случилось накануне, 30 декабря. В скорую поступил сигнал с улицы Мулланура Вахитова, где в одной из квартир дома № 8 четыре человека отравились неизвестным веществом.

По данным ведомства, пострадали женщины 1952 и 1977 г.р., и две девочки 2009 и 2013 г.р. Все они доставлены в больницу. Врачи оказывают им помощь. Специалисты приступили к работе, выясняя причины происшествия.

Ранее в Петербурге девочка отравилась алкоголем и впала в кому. ЧП случилось в поселке Шушары Пушкинского района, где две одноклассницы употребляли спиртное, после чего одной из девочек стало плохо.

Автор: Злата Богатова

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