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На раскопках в Коми археологи нашли «чертов палец»


31.12.2021 16:33
На раскопках в Коми археологи нашли «чертов палец»Фото: 900igr.net

Раковины ископаемого моллюска белемнита обнаружили в ходе очередной экспедиции ученые отдела археологии института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН.

Как сообщает пресс-служба института, раскопки проводились в окрестностях сыктывкарского поселка Седкыркещ.

В течение этого года ученые исследовали поселение Эньты I, а также работали в долине реки Выми Княжпогостского района, на территории Ижемского и Корткеросского районов. В числе наиболее успешных экспедиций отмечается деятельность Подтыйского археологического отряда, участники которого минувшим летом отправились к корткеросскому населенному пункту Подтыбок.

Объектом исследования являлось поселение позднего железного века Подты 6, которое специалисты датируют серединой I тыс. н. э. Найденное еще в 2015 году, оно в прошлом еще не изучалось археологами. В течение прошедшего полевого сезона там велись раскопки на площади 64 кв.м. Участники отряда смогли обнаружить производственный комплекс с остатками двух очагов и отыскать там порядка десяти тысяч разнообразных артефактов, представляющих научный интерес.

Среди наиболее редких находок археологи выделили фрагменты порванного украшения - бронзовую обойму и янтарную дисковидную бусину. Вероятно, ее могла потерять одна из работавших там мастериц-литейщиц, предполагают ученые. Кроме того, особого внимания заслуживает найденная часть раковины ископаемого моллюска белемнита - т.н. "чертов палец" в традиционной медицине коми издавна ценился как мощное заживляющее средство.

Минувшим летом российским ученым удалось восстановить внешний облик представителей пазырыкской культуры, останки которых были найдены в 1990 году на плато Укок в Республике Алтай. Исследователи выяснили, что один из тех, кого обнаружили в могильнике Ак-Алаха-1, был мужчиной зрелого возраста. Второй человек первоначально считался "амазонкой", но позже ученые провели анализ ДНК. Он показал, что там похоронен юноша, являвшийся родственником первого воина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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