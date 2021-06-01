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Ученые установили, как выглядели соплеменники «алтайской принцессы»
1.6.2021 23:01
Фото: drivems.by
Российским ученым удалось восстановить внешний облик представителей пазырыкской культуры, останки которых были найдены в 1990 году на плато Укок в Республике Алтай.
Об этом сообщает издание "Наука из первых рук" Сибирского отделения РАН.
Как стало известно, исследователи выяснили, как выглядели соплеменники знаменитой "алтайской принцессы". Речь идет о двух телах, которые ранее были найдены в одном из курганов могильника Ак-Алаха-1. Ученые полагают, что там захоронили знатных воинов, на это указывают останки девяти коней и богатый набор вооружения.
Специалисты практически сразу установили, что один из погребенных был мужчиной зрелого возраста. Второй человек первоначально считался "амазонкой", но позже ученые провели анализ ДНК. Он показал, что там похоронен юноша, являвшийся родственником первого воина.
Антропологи смогли воссоздать лица людей, погребенных на плато Укок более двух тысяч лет назад, благодаря методу антропологической реконструкции. Способ был создан выдающимся отечественным ученым, археологом и скульптором М. Герасимовым. В результате специалисты теперь могут восстанавливать черты лица, опираясь на особенности строения черепа. При этом учитывается соотношение толщины мягких тканей.
Как оказалось, похороненные люди выглядели как типичные европейцы. При этом пазырыкское общество в целом было достаточно многонациональным. По словам ученых, независимо от их этнической принадлежности, члены сообщества руководствовались едиными законами и носили схожую одежду. Свои тела они покрывали типичными татуировками. Захоронения представителей пазырыкской культуры также проводили по одному обряду и в одних курганах.
Пазырыкскую культуру исследователи относят к периоду железного века. По мнению специалистов, в VI-III вв. до н.э. эти люди проживали на смежных территориях нынешней России (в Горном Алтае), Казахстана и Монголии.
Мумию древней "принцессы Алтая" обнаружили участники археологической экспедиции в 1993 году на алтайском плато Укок неподалеку от монгольской границы. Она находилась в кургане, относящемся к скифскому периоду. Возраст находки, по мнению специалистов, превышает 2500 лет, поэтому принцесса Укока стала одним из важнейших археологических открытий последних лет.
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