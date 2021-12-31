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Назван эффективный способ предотвратить развитие деменции
31.12.2021 15:43
Фото: vk.com
Американские ученые выяснили, что риск развития нейропатологий в головном мозге стареющих людей способны существенно понизить занятия музыкой.
К такому выводу пришли исследователи из Университета Дьюка, передает Brain Sciences.
По мнению американских специалистов, которые проводили исследование с использованием диффузионно-тензорной визуализации, эффективным способом является и изучение иностранных языков, также способное предотвратить развитие деменции.
Как поясняют ученые, при естественном старении организма постепенно нарушается целостность белого вещества. Однако различная сложная сенсомоторная деятельность, например, игра на музыкальных инструментах или изучение языков, помогают отсрочить такие возрастные изменения в мозге.
Ранее стало известно, что знаменитый американский киноактер и режиссер Джек Николсон практически не выходит из дома по причине прогрессирующей деменции. За 84-летним артистом ухаживают его сын и дочь.
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