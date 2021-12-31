ИнтерНовости - новости в стране и мире
Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
В ЦАР при подрыве машины пострадали миротворцы ООН
В ЦАР при подрыве машины пострадали миротворцы ООН
Ученые обнаружили новый вид улиток на Тибетском плато
Ученые обнаружили новый вид улиток на Тибетском плато
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккеюВ Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккею
Установлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКСУстановлено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС
В Германии число работающих АЭС сократится до трехВ Германии число работающих АЭС сократится до трех
В Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из РоссииВ Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России
На раскопках в Коми археологи нашли «чертов палец»На раскопках в Коми археологи нашли «чертов палец»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Назван эффективный способ предотвратить развитие деменции


31.12.2021 15:43
Назван эффективный способ предотвратить развитие деменцииФото: vk.com

Американские ученые выяснили, что риск развития нейропатологий в головном мозге стареющих людей способны существенно понизить занятия музыкой.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Дьюка, передает Brain Sciences.

По мнению американских специалистов, которые проводили исследование с использованием диффузионно-тензорной визуализации, эффективным способом является и изучение иностранных языков, также способное предотвратить развитие деменции.

Как поясняют ученые, при естественном старении организма постепенно нарушается целостность белого вещества. Однако различная сложная сенсомоторная деятельность, например, игра на музыкальных инструментах или изучение языков, помогают отсрочить такие возрастные изменения в мозге.

Ранее стало известно, что знаменитый американский киноактер и режиссер Джек Николсон практически не выходит из дома по причине прогрессирующей деменции. За 84-летним артистом ухаживают его сын и дочь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»
В Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из РоссииВ Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России
Российские ученые нашли в красных водорослях вещество, способное уничтожать ВИЧРоссийские ученые нашли в красных водорослях вещество, способное уничтожать ВИЧ
Жительница Якутска умерла после нападения стаи собакЖительница Якутска умерла после нападения стаи собак
Названа причина блокировки портала «ОВД-инфо»Названа причина блокировки портала «ОВД-инфо»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru