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На окраине Ижевска нашли замерзшего ребенка
31.12.2021 14:17
Фото: vk.com
В лесопосадке на окраине Ижевска обнаружен одиннадцатилетний ребенок с признаками переохлаждения.
Следственные органы Удмуртии приступили к проверке по факту происшествия, информирует пресс-служба регионального ведомства.
ЧП случилось накануне вечером, около 21.00 по местному времени, указано в официальном сообщении. Сигнал в полицию поступил от прохожих, которые нашли замерзшего мальчика в лесопосадке в поселке Машиностроитель. В тот момент ребенок уже находился в бессознательном состоянии. Школьник был без верхней одежды, у него имелись признаки переохлаждения. Мальчика незамедлительно доставили в больницу. По словам врачей, опасности для жизни ребенка нет.
Позже ребенок рассказал, что накануне потерял ключ от входной двери в его квартиру. На следующий день он отправился его искать, выйдя из дома около 16.00. Почему он покинул квартиру без верхней одежды, предстоит выяснить следователям.
Ранее сообщалось о трагедии в подмосковной Дубне, где был найден мертвым школьник, пропавший в минувший понедельник, 27 декабря. По официальным данным, 11-летний ребенок сел на автобус, чтобы ехать в школу. Затем мальчик вышел и направился в район Левого Берега. Согласно предварительным оценкам специалистов, ребенок упал в реку и замерз.
По данным российских СМИ, мальчик посещал школу специального типа. Сев не на тот транспорт, он запаниковал, после чего вышел не на той остановке. Не имея при себе мобильного телефона и денег, ребенок некоторое время шел пешком. Затем, предположительно, решил сократить путь, оказавшись около реки.
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