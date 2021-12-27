Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Прокуратура выясняет обстоятельства гибели 11-летнего ребенка в Дубне

13:15

Фото: tip.by



По данным регионального СУ СКР, школьник пропал в минувший понедельник, 27 декабря, в городе Дубна.



В сообщении на сайте ведомства указано, что ребенок сел на автобус, чтобы ехать в школу. Затем мальчик вышел и направился в район Левого Берега.



По предварительной информации, мальчик упал в реку и замерз, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГСУ СКР по Московской области Ольгу Врадий. По ее словам, тело школьника без явных признаков криминальной смерти нашли около реки Южная Канава.



В ходе начатой проверки выяснилось, что накануне ребенок ехал на автобусе в школу. Выйдя на остановке, мальчик направился в район Левого берега Дубны, а затем пропал. Предположительно, школьник скончался из-за обморожения.



Как сообщила Врадий, следователи уже осмотрели место происшествия и записи камер наружного наблюдения по маршруту передвижения ребенка. Продолжается опрос родителей и свидетелей, правоохранители также изучают жилищно-бытовые условия семьи, в которой воспитывался погибший мальчик.



По данным региональной прокуратуры, тело 11-летнего мальчика нашли накануне вечером, 28 декабря, на улице Программистов. По факту гибели ребенка проводится проверка, в рамках которой ведомство даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей.



Ранее сообщалось о ЧП в Хабаровском крае, где в 40-градусный мороз на улице был найден раздетый трехлетний мальчик. К счастью, ребенок практически не пострадал - заметивший его водитель скорой помощи доставил малыша в медицинское учреждение.



Автор: Злата Богатова

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