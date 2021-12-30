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Бывший депутат омского парламента получил условный срок


30.12.2021 22:14
Бывший депутат омского парламента получил условный срокФото: smi2.net

Центральный районный суд Омска вынес решение по делу экс-депутата регионального Законодательного собрания Нурлана Картабаева.

По версии следствия, он возмещал мнимые расходы, предоставляя подложные сведения.

За незаконное возмещение расходов, которые Картабаев якобы нес в процессе депутатской деятельности, он получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Как сообщает пресс-служба суда, экс-парламентария признали виновным в мошеннических действиях.

В ходе расследования и суда установлено, что депутат Заксобрания шестого созыва Картабаев в период с весны 2018 по середину лета 2020 года подавал заявления о возмещении расходов, связанных с его депутатской деятельностью, на имя председателя областного парламента. В документации при этом содержались ложные сведения.

Ущерб от мошенничества, продолжавшегося на протяжении двух лет, составил более 719 тыс. рублей.

Ранее правоохранительные органы Томской области арестовали бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН по обвинению в получении взятки. По данным местного СУ СКР, речь идет о незаконном получении денежных средств в особо крупном размере. Преступления совершались в период с марта 2020 года по май 2021 года, когда обвиняемый лично занимался вымогательством и в результате получил от осужденного, который отбывал срок наказание в ФКУ ИК-4, не менее полутора миллионов рублей. Взятка должна была обеспечить покровительство осужденным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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