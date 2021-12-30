Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подавший в суд на Деда Мороза петербургский юрист отозвал иск

30.12.2021 12:37

Фото: stihi.ru



Петербургский юрист Игорь Мирзоев принял решение отозвать свой иск к АО "Дед Мороз", направленный ранее в суд Великого Устюга.



Судя по карточке дела, размещенной на официальном портале суда, данный иск был оставлен без движения.



Как написал Игорь Мирзоев в социальной сети, он отзывает иск, поданный на Деда Мороза в пользу российского президента Владимира Путина.



О возможном судебном разбирательстве стало известно на состоявшейся 23 декабря большой пресс-конференции главы РФ. Прокомментировав столь необычный иск, президент России отметил, что, являясь юристом, вполне мог бы выступить в качестве адвоката Деда Мороза.



Днем позже объединенная пресс-служба судов Вологодской области информировала о регистрации иска Мирзоева, который поступил в Великоустюгскиий районный суд. Петербуржец потребовал у Деда Мороза более двадцати подарков и исполнения желаний, а также десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.



Свои претензии истец обосновал тем, то ответчик, позиционируя себя как главного волшебника страны, не выполняет собственные обязательства.



Позднее стало известно еще об одном иске, на этот раз, в отношении самого Игоря Мирзоева. Другой петербургский юрист - Эльнара Троицкая заявила, что ее коллега злоупотребляет правом. Упрекнув Мирзоева в распространении сведений, которые порочат чувства верующих в Деда Мороза, она через Куйбышевский районный суд потребовала от юриста десять миллионов рублей в качестве компенсации нанесенного ей морального вреда.



Ранее сообщалось о петербуржце, который обвинялся в мошеннических действиях. Он на суде выступал с последним словом в течение более тринадцати часов. На протяжении этого времени Евгений Парамонов убеждал присутствующих в собственной невиновности, однако суд назначил ему наказание в виде двенадцати лет лишения свободы и выплаты 200 тыс. рублей в виде штрафа. Отбывать срок Парамонов будет в колонии общего режима. Остальные трое осужденных приговорены к условному наказанию на срок от пяти до семи лет.



Автор: Злата Богатова

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