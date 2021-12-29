Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Обвиняемый в мошенничестве петербуржец выступал с последним словом более 13 часов

29.12.2021 08:13

Фото: hibiny.com



В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу группы лиц, обвинявшихся в мошенничестве с НДС.



Ущерб от их действий составил несколько сотен миллионов рублей, информирует объединенная пресс-служба судов города.



Как стало известно, один из фигурантов этого дела, Евгений Парамонов выступал с последним словом в течение более чем тринадцати часов. Он пытался убедить присутствующих в своей невиновности, однако суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на двенадцать лет и выплата 200 тыс. рублей в виде штрафа. Отбывать срок Парамонов будет в колонии общего режима. Остальные трое осужденных получили от пяти до семи лет условно.



По версии следствия, установлена причастность фигурантов к многочисленным фактам мошенничества с НДС, осуществлявшимся в период 2011-2013 годов. Парамонов, выяснили правоохранители, виновен в 56 эпизодах, в результате которых было незаконно присвоено около 300 млн рублей.



В прошлом Парамонов успел подать к региональным УФСИН, ГУ МВД, изоляторам и другим организациям свыше семисот исков, требуя в общей сложности порядка 150 млн рублей. Он жаловался на условия содержания, вредные для здоровья прогулки в пенитенциарных учреждениях, "унижающее достоинство" содержание в камере и даже шум газонокосилки.



Ранее в Россию из Филиппин был передан гражданин РФ, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью. Антона Лихарева обвиняют в мошеннических действиях в особо крупных размерах, которые повлекли за собой потерю права граждан на жилые помещения. Преступления совершались в 2012 и 2014 годах в Приморье.



Автор: Злата Богатова

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