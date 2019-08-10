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В США покончил с собой обвиняемый в секс-преступлениях миллиардер Джеффри Эпштейн


10.8.2019 21:37
В США покончил с собой обвиняемый в секс-преступлениях миллиардер Джеффри ЭпштейнФото: imag.one

Как передает Associated Press, тело 66-летнего американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна было найдено в камере, где он находился после задержания, ожидая начала судебных слушаний.

Предположительно, речь идет о самоубийстве.

ЧП случилось в тюрьме Манхэттена, где дожидался начала судебных слушаний по его делу обвиняемый в секс-преступлениях миллиардер Джеффри Эпштейн. Тело магната, которому ранее предъявили обвинение в склонении несовершеннолетних к проституции и ряд других, нашли в камере. Подозреваемый решительно отказывался признавать вину. В случае, если бы суд признал его виновным, магнату могло грозить сорок пять лет лишения свободы.

Ранее арестанта уже находили в камере с повреждениями шеи. Эпштейна, который в тот момент находился в полубессознательном состоянии, доставили в больницу, а после оказания помощи возвратили в камеру.

Десять лет назад миллиардера приговорили к тринадцати месяцам тюрьмы, признав виновным в вовлечении несовершеннолетней девушки в проституцию. Мягкий приговор спровоцировал громкий скандал, в результате которого свой пост покинул глава министерства труда Соединенных Штатов - он в качестве прокурора вел дело Эпштейна.

По данным американских СМИ, задержанный около месяца назад Эпштейн проживал на принадлежащем ему острове на Карибах, а также владел огромными особняками в Нью-Йорке. В прошлом он общался с Дональдом Трампом, Биллом Клинтоном и сыном Елизаветы II принцем Эндрю. Вместе с тем, до сих пор остается неизвестным, каким образом уроженец Бруклина смог достичь таких высот, добившись миллиардного состояния и завоевав репутацию финансового эксперта мирового уровня.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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