|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США покончил с собой обвиняемый в секс-преступлениях миллиардер Джеффри Эпштейн
10.8.2019 21:37
Фото: imag.one
Как передает Associated Press, тело 66-летнего американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна было найдено в камере, где он находился после задержания, ожидая начала судебных слушаний.
Предположительно, речь идет о самоубийстве.
ЧП случилось в тюрьме Манхэттена, где дожидался начала судебных слушаний по его делу обвиняемый в секс-преступлениях миллиардер Джеффри Эпштейн. Тело магната, которому ранее предъявили обвинение в склонении несовершеннолетних к проституции и ряд других, нашли в камере. Подозреваемый решительно отказывался признавать вину. В случае, если бы суд признал его виновным, магнату могло грозить сорок пять лет лишения свободы.
Ранее арестанта уже находили в камере с повреждениями шеи. Эпштейна, который в тот момент находился в полубессознательном состоянии, доставили в больницу, а после оказания помощи возвратили в камеру.
Десять лет назад миллиардера приговорили к тринадцати месяцам тюрьмы, признав виновным в вовлечении несовершеннолетней девушки в проституцию. Мягкий приговор спровоцировал громкий скандал, в результате которого свой пост покинул глава министерства труда Соединенных Штатов - он в качестве прокурора вел дело Эпштейна.
По данным американских СМИ, задержанный около месяца назад Эпштейн проживал на принадлежащем ему острове на Карибах, а также владел огромными особняками в Нью-Йорке. В прошлом он общался с Дональдом Трампом, Биллом Клинтоном и сыном Елизаветы II принцем Эндрю. Вместе с тем, до сих пор остается неизвестным, каким образом уроженец Бруклина смог достичь таких высот, добившись миллиардного состояния и завоевав репутацию финансового эксперта мирового уровня.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|