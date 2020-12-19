Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ухте собаки набросились на пару: женщина погибла

19.12.2020 10:24

Фото: kapital.kz



Стая бродячих псов насмерть загрызла жительницу Ухты, сообщают российские СМИ.



По факту ЧП следственными органами региона уже возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.



Следователи приступили к установлению причин и всех обстоятельств трагического происшествия, в результате которого скончалась 46-летняя жительница Ухты (Коми). По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла за собой по неосторожности гибель человека).



По данным регионального СУ СКР, тело погибшей женщины обнаружили вечером минувшего четверга, 17 декабря. ЧП случилось рядом со складскими помещениями, расположенными по улице Железнодорожной в Ухте. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти местной жительницы стала кровопотеря: на ее теле имелись множественные рваные раны и следы укусов животных.



С подобными повреждениями после инцидента был экстренно госпитализирован 53-летний мужчина. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.



Как сообщают местные СМИ, спутник погибшей женщины пытался отогнать собак, которые на нее набросились. Мужчине это не удалось, но он смог добраться до расположенного рядом магазина, сотрудники которого и вызвали скорую.



Автор: Злата Богатова

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