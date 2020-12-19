ИнтерНовости - новости в стране и мире
В ЮАР обнаружен новый тип коронавируса
В ЮАР обнаружен новый тип коронавируса
Песков ответил на вопрос о слежке за Навальным
Песков ответил на вопрос о слежке за Навальным
В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко
 В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко
Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19
Трамп: СМИ раздувают масштабы кибератакиТрамп: СМИ раздувают масштабы кибератаки
Девочка из Краснодара снова вошла в мировой топ-10 высокооплачиваемых блогеровДевочка из Краснодара снова вошла в мировой топ-10 высокооплачиваемых блогеров
В Ухте собаки набросились на пару: женщина погиблаВ Ухте собаки набросились на пару: женщина погибла

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Ухте собаки набросились на пару: женщина погибла


19.12.2020 10:24
В Ухте собаки набросились на пару: женщина погиблаФото: kapital.kz

Стая бродячих псов насмерть загрызла жительницу Ухты, сообщают российские СМИ.

По факту ЧП следственными органами региона уже возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

Следователи приступили к установлению причин и всех обстоятельств трагического происшествия, в результате которого скончалась 46-летняя жительница Ухты (Коми). По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла за собой по неосторожности гибель человека).

По данным регионального СУ СКР, тело погибшей женщины обнаружили вечером минувшего четверга, 17 декабря. ЧП случилось рядом со складскими помещениями, расположенными по улице Железнодорожной в Ухте. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти местной жительницы стала кровопотеря: на ее теле имелись множественные рваные раны и следы укусов животных.

С подобными повреждениями после инцидента был экстренно госпитализирован 53-летний мужчина. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

Как сообщают местные СМИ, спутник погибшей женщины пытался отогнать собак, которые на нее набросились. Мужчине это не удалось, но он смог добраться до расположенного рядом магазина, сотрудники которого и вызвали скорую.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»
В Албании после убийства полицейским юноши сменили главу МВДВ Албании после убийства полицейским юноши сменили главу МВД
Алиев призвал исламский мир воздержаться от отношений с АрмениейАлиев призвал исламский мир воздержаться от отношений с Арменией
Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19
Приговор по делу Карины Цуркан вынесут 29 декабряПриговор по делу Карины Цуркан вынесут 29 декабря

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru