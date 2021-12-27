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В Хабаровском крае на улице нашли раздетого ребенка


27.12.2021 15:20
В Хабаровском крае на улице нашли раздетого ребенкаФото: vk.com

Трехлетний ребенок без верхней одежды обнаружен на улице в Амурске (Хабаровский край).

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в тот момент температура воздуха в городе была минус 40 градусов.

Следственные органы Хабаровского края и Еврейской АО приступили к процессуальной проверке по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) по факту ЧП в Амурске.

Как указано в сообщении ведомства, легко одетого ребенка заметили во дворе многоквартирного дома накануне, 26 декабря. Температура воздуха в городе Амурске в тот момент составляла около минус 40 градусов. Мальчика, который находился один, увидел водитель машины "скорой помощи". Сразу после этого малыш был доставлен в медицинское учреждение.

По данным СУ СКР, угрозы здоровью малыша нет, врачи готовят его к выписке. Почему и как трехлетний ребенок мог сам самостоятельно покинуть квартиру, выясняют следователи. Согласно предварительной информации, дома был лишь отец мальчика, тогда как дверь оставалась открытой.

Напомним, на прошлой неделе полиция Саратовской области установила местонахождение 43-летней женщины, оставившей двух детей в овраге около села Прокудино Аткарского района. В момент обнаружения мальчик 2013 г.р. скончался, его сестру 2016 г.р., которая серьезно пострадала от холода, доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Мать задержана, она обвиняется в убийстве ребенка и попытке убийства. Оба преступления, по версии следствия, были совершены с особой жестокостью (пп. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 - пп. "а, в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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