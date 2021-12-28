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Резник назвал решение о ликвидации «Мемориала» политическим


28.12.2021 21:26
Резник назвал решение о ликвидации «Мемориала» политическимФото: 7x7-journal.ru

Член Совета по правам человека при президенте РФ Генри Резник назвал политическим решение Верховного суда о ликвидации общества "Мемориал" (включено в реестр НКО-иноагентов).

Своим мнением он поделился после оглашения вердикта ВС, передает агентство "Интерфакс".

По словам Генри Резника, требование Генеральной прокуратуры о ликвидации общества "Мемориал" он считает незаконным. Речь идет о политическом решении, заявил 83-летний юрист. Известный адвокат также признался, что во время выступления одного из представителей прокуратуры он вспомнил "о процессах 30-ых годов".

Ранее судья ВС Алла Назарова огласила решение о ликвидации историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" (имеет статус иноагента), всех его региональных филиалов и других подразделений. В ходе состоявшихся 28 декабря прений сторон представители Генеральной прокуратуры указали на выявленные нарушения действующего российского законодательства. По их данным, в "Мемориале" (имеет статус иноагента), в частности, игнорировали требования соответствующим образом маркировать материалы.

Представитель ведомства Алексей Жафяров в своем выступлении подчеркивал, что организация позволяла себе спекуляции на теме, связанной с репрессиями, формируя тем самым лживый образ Советского Союза, а также пыталась искажать исторические события периода Великой Отечественной войны и даже реабилитировать лиц, которые в прошлом были признаны нацистскими преступниками.

Международный "Мемориал" (в РФ внесен в статус иноагентов) является одной из старейших отечественных НКО, ее деятельность посвящена исследованиям, связанным с политическими репрессиями - как в Советском Союзе, так и на территории РФ. Организацию учредили в Москве в 1992 году. До того возникло Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал", в числе организаторов которого был выдающийся ученый Андрей Сахаров. Он стал первым почетным председателем организации.

Напомним, ранее российская писательница и поэтесса Людмила Петрушевская выразила намерение отказаться от звания лауреата Государственной премии. Драматург отреагировала таким образом на инициативу о ликвидации "Мемориала" (организация имеет статус иноагента и внесена в соответствующий перечень Минюста РФ).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 252

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