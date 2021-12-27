|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
«Мемориал» обвинили в спекуляции на репрессиях
14:40
Фото: vk.com
Верховный суд РФ удовлетворил иск, поданный Генеральной прокуратурой, и вынес постановление о ликвидации международного общества "Мемориал" (ранее получил статус иноагента).
Прокуратура Москвы также подала в Мосгорсуд иск аналогичного содержания, в котором указывается на необходимость ликвидировать правозащитный центр "Мемориал" (тоже включен в реестр иноагентов).
Верховный суд РФ удовлетворил требование Генеральной прокуратуры и постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал" (в России официально признано НКО-иностранным агентом), передает "Интерфакс". По данным агентства, решение огласила судья Алла Назарова.
Как заявил председатель руководства "Мемориала" (имеет статус иноагента) Ян Рачинский, адвокаты организации намерены подавать апелляцию. Первоначально обращения направят в отечественные суды. Затем, в случае необходимости, последуют иски в ЕСПЧ.
По словам Рачинского, полностью деятельность "Мемориала" прекращена быть не может, учитывая наличие структур, которые не являются юрлицами и не имеют статус иностранных агентов. Они продолжат работу, вне зависимости от позиции прокуратуры.
У здания Верховного суда ранее собрались десятки людей, которые отреагировали на вердикт криками "позор". По данным СМИ, сейчас там находятся около ста активистов, рядом можно увидеть полицейских. Со ссылкой на очевидцев открытые источники сообщают о задержании нескольких человек, которые пытались развернуть принесенные с собой плакаты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|