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Ученые смоделировали первичную атмосферу Меркурия
28.12.2021 06:59
Фото: life.ru
Швейцарским ученым удалось смоделировать первичную атмосферу Меркурия - планеты, которая считается одной из самых необычных в Солнечной системы.
Меркурий меньше остальных планет и вращается ближе всего к Солнцу. Сторона, обращенная к звезде, при этом раскалена до 430 градусов Цельсия.
Ученые Бернского университета смоделировали самый ранний этап существования Меркурия, чтобы попытаться лучше понять природу этой планеты, передает Planetary Science. Исследователи выяснили, что в начале формирования небесного тела на нем образовался океан магмы, который затем постепенно испарялся. Ученые полагают, что температура была такой высокой, что "пар" мог состоять из камня, а не из воды.
Вследствие космических ударов, процессов радиоактивного распада и выделяемого гравитационным воздействием богатого железом ядра тепла температура на поверхности Меркурия возросла до 2400 К (более 2100 градусов Цельсия). В результате верхние слои планеты в тот период находились в расплавленном состоянии.
Атмосферу Меркурия формировали различные летучие вещества, в частности, углекислый газ,водород и монооксид углерода. Относительно нелетучие породообразующие элементы - железо, кремний и натрий в таких условиях также могли превращаться в газ, учитывая очень большой нагрев.
Швейцарские ученые создали несколько моделей формирования атмосферы Меркурия, предполагающие различные сценарии. По мнению специалистов, скорость испарения могла составлять от 1 миллиона до 4 миллиардов килограммов в секунду, с учетом периода и уровня нагрева. Исследователи отмечают, что в действительности такие цифры не являются очень высокими.
По данным ученых, процесс испарения занял порядка 10 тысячелетий, и за этот период Меркурий утратил лишь 0,3% от начальной массы (меньше 2,3 км коры). Подобные потери не оказали существенного влияния на состав мантии, в которой сохранились летучие элементы.
Ранее астрономы установили, что Плутон в последнее время теряет свою атмосферу из-за удаления от Солнца. Как показали наблюдения, которые велись при помощи нескольких телескопов с разных точек Земли, на протяжении последней четверти века Плутон удалялся от Солнца. При этом давление на его поверхности и плотность атмосферы возрастали вплоть до 2018 года из-за тепловой инерции, т.е. карликовая планета продолжала сохранять остаточное тепло после сближения со звездой.
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