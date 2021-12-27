|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Вынесен приговор убийцам заступившегося за врачей экс-спецназовца ГРУ Белянкина
27.12.2021 18:02
Фото: obozrevatel.com
Никита Белянкин
В Московской области огласили приговор по резонансному делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Экс-военнослужащий погиб летом 2019 года.
По данным СКР, девять фигурантов получили наказание в виде лишения свободы на длительный срок.
На сайте ведомства указано, что суд признал троих человек виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, еще шестеро осуждены за хулиганство.
ЧП случилось в ночь на 2 июня 2019 года в деревне Путилково Красногорского округа Подмосковья, где случился конфликт между группой лиц и двумя местными жителями. Реаниматологов жестоко избивали возле кафе, одному из медиков нападавшие нанесли ножевое ранение.
Случайно оказавшийся рядом Никита Белянкин, став очевидцем драки, потребовал прекратить избиение. Он выстрелил в воздух из травматического оружия, после чего нападавшие переключились на бывшего спецназовца. Они избивали Белянкина, а потом нанесли ранение ножом в область сердца, от которого мужчина погиб на месте.
Согласно материалам дела, Никиту Белянкина, когда Сергей Ходжаян ударил его ножом, удерживали сразу три человека - братья Гамлет, Грант и Оганес Айрапетяны. Ходжояну суд назначил наказание в виде двадцати лет колонии, братьям Айрапетян - 17 и 18 лет колонии строгого режима. Остальные шесть осужденных отправятся за решетку на срок от 5 до 5,5 лет.
В рамках этого громкого дела ранее в международный розыск объявили директора кафе, рядом с которым совершено убийство, Гургена Агаяна, а также Оганеса Айрапетяна. Суд заочно вынес решение об их аресте.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|