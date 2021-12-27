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Вынесен приговор убийцам заступившегося за врачей экс-спецназовца ГРУ Белянкина


27.12.2021 18:02
Никита БелянкинФото: obozrevatel.com
Никита Белянкин

В Московской области огласили приговор по резонансному делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Экс-военнослужащий погиб летом 2019 года.

По данным СКР, девять фигурантов получили наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

На сайте ведомства указано, что суд признал троих человек виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, еще шестеро осуждены за хулиганство.

ЧП случилось в ночь на 2 июня 2019 года в деревне Путилково Красногорского округа Подмосковья, где случился конфликт между группой лиц и двумя местными жителями. Реаниматологов жестоко избивали возле кафе, одному из медиков нападавшие нанесли ножевое ранение.

Случайно оказавшийся рядом Никита Белянкин, став очевидцем драки, потребовал прекратить избиение. Он выстрелил в воздух из травматического оружия, после чего нападавшие переключились на бывшего спецназовца. Они избивали Белянкина, а потом нанесли ранение ножом в область сердца, от которого мужчина погиб на месте.

Согласно материалам дела, Никиту Белянкина, когда Сергей Ходжаян ударил его ножом, удерживали сразу три человека - братья Гамлет, Грант и Оганес Айрапетяны. Ходжояну суд назначил наказание в виде двадцати лет колонии, братьям Айрапетян - 17 и 18 лет колонии строгого режима. Остальные шесть осужденных отправятся за решетку на срок от 5 до 5,5 лет.

В рамках этого громкого дела ранее в международный розыск объявили директора кафе, рядом с которым совершено убийство, Гургена Агаяна, а также Оганеса Айрапетяна. Суд заочно вынес решение об их аресте.

Автор: Злата Богатова

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