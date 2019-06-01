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Назван возможный убийца спецназовца, погибшего в Подмосковье


07:18
Назван возможный убийца спецназовца, погибшего в ПодмосковьеФото: obozrevatel.com

К гибели уволившегося несколько месяцев назад из Минобороны Никиты Белянкина может оказаться причастен владелец либо работник бара, возле которого был убит бывший спецназовец.

Такое заявление сделал друг погибшего Иван Шуханов, передает РЕН ТВ.

По словам Ивана Шуханова, к убийству его друга, бывшего спецназовца Никиты Белянкина, причастен "либо владелец, либо работник" бара, около которого случилось ЧП. Мужчина постоянно находится в данном заведении, "люди его опознали", - отметил он.

В ночь на минувшее воскресенье в Подмосковье случилась массовая драка. Инцидент произошел в населенном пункте Путилково, который расположен под Красногорском. По данным российских СМИ, 35-летний Никита Белянкин, проходя мимо, увидел, как агрессивно настроенная толпа цепляется к некому мужчине.

Вступившись за незнакомого человека, бывший спецназовец сам стал объектом нападения. В ходе завязавшейся потасовки Белянкину нанесли смертельное ножевое ранение. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело по статье "убийство".

По словам друзей погибшего, в прошлом Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ, воевал в Сирии. Нападавшие, отмечают знакомые бывшего спецназовца, являются выходцами из стран Ближнего Зарубежья.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 405

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