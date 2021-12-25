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В Уфе двое неизвестных ограбили банк
25.12.2021 21:42
Фото: vk.com
В столице Башкирии неизвестные совершили ограбление одного из отделений "Росбанка".
Как сообщают правоохранительные органы Уфы, разбойное нападение случилось на улице Цурюпы, обстоятельства инцидента выясняются.
По предварительным данным, злоумышленники похитили денежные средства, угрожая предметом, визуально напоминающим пистолет. Сразу после преступления нападавшие скрылись.
Сотрудники полиции ведут розыск преступников, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).
Предположительно, нападению подверглось отделение "Росбанка", передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на собственный осведомленный источник уточняется, что грабители вынесли из финансового учреждения порядка четырех миллионов рублей.
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