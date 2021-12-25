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В Томске снова подожгли гипермаркет «Лента»
25.12.2021 19:22
Фото: livejournal.com
Второй за неделю ТЦ "Лента" загорелся в Томске, передают российские СМИ.
Местной полиции удалось задержать молодого человека, который может оказаться причастным к инциденту, им оказался местный житель 1994 г.р.
Томские полицейские по горячим следам задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента", передает пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным ведомства, в совершении этого преступления могут обвинить местного жителя 1994 г.р.
Сигнал о возгорании в помещении гипермаркета на улице Пушкина поступил в экстренные службы сегодня утром. К месту происшествия незамедлительно направились полицейские, приступившие к проверке разных версий, включая умышленный поджог. Следователи допрашивали очевидцев и изучали записи камер видеонаблюдения, в результате чего удалось установить подозреваемого.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выяснение обстоятельств инцидента продолжается.
Как пояснили в ГУ МЧС РФ по Томской области, сообщение о возгорании в магазине было принято в 16:14 по местному времени (12:14 по Москве). Из здания вывели порядка пятисот человек. В 16:26 возгорание уже было ликвидировано, отметили в ведомстве.
Ранее произошел пожар в ТЦ "Лента" расположенном на улице Елизаровых. Огонь распространился на площади более 5 тыс. кв. метров, после чего произошло обрушение конструкций здания. К счастью, обошлось без пострадавших. Всех сотрудников и покупателей - в общей сложности около двухсот человек - оперативно вывели на улицу.
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