Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Площадь пожара в ТЦ «Лента» в Томске возросла до 5 225 кв. метров

15:00

Фото: ya62.ru



После начала возгорания из здания эвакуировали более двухсот человек, пострадавших нет, заявили представители торговой сети.



По словам местных жителей, дым уже добрался до центральных улиц Томска. При этом поднимающиеся клубы можно увидеть с проспекта Ленина, запах гари ощущается в районе главного корпуса Томского госуниверситета.



Как сообщили представители торговой сети, очаг возгорания, по предварительным данным, находился в секции непродовольственных товаров, где воспламенились поддоны, передает ТАСС. В сообщении компании указано, что весь персонал и посетители оперативно были эвакуированы, сведений о пострадавших нет. На месте ЧП сейчас продолжают работу пожарные, обстоятельства случившегося выясняются.



Пожар случился в одном из крупнейших гипермаркетов "Лента" региона, в здании, расположенном на улице Елизаровых. Как заявил в ходе прямого эфира губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на территории торгового объекта людей уже нет.



На текущий момент пламенем охвачена площадь в 5 225 кв. метров. По данным региональной прессы, на 3 500 кв. метров обрушились конструкции кровли. В мероприятиях по тушению огня сейчас задействовано 90 человек, привлечено 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд РЖД.



Автор: Злата Богатова

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