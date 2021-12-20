ИнтерНовости - новости в стране и мире
Шойгу: американские ЧВК готовят провокации в Донбассе
Шойгу: американские ЧВК готовят провокации в Донбассе
В Казахстане детсадовцы разыграли сцену расстрела студента
В Казахстане детсадовцы разыграли сцену расстрела студента
Всемирный банк назвал основные риски для российской экономики
Всемирный банк назвал основные риски для российской экономики
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Шойгу: американские ЧВК готовят провокации в ДонбассеШойгу: американские ЧВК готовят провокации в Донбассе
Площадь пожара в ТЦ «Лента» в Томске возросла до 5 225 кв. метровПлощадь пожара в ТЦ «Лента» в Томске возросла до 5 225 кв. метров
COVID-вакцинацию подростков 12-17 лет включили в календарь прививокCOVID-вакцинацию подростков 12-17 лет включили в календарь прививок
В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьмиВ Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми
СМИ: Сестра Ким Чен Ына могла получить повышениеСМИ: Сестра Ким Чен Ына могла получить повышение

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Площадь пожара в ТЦ «Лента» в Томске возросла до 5 225 кв. метров


15:00
Площадь пожара в ТЦ «Лента» в Томске возросла до 5 225 кв. метровФото: ya62.ru

После начала возгорания из здания эвакуировали более двухсот человек, пострадавших нет, заявили представители торговой сети.

По словам местных жителей, дым уже добрался до центральных улиц Томска. При этом поднимающиеся клубы можно увидеть с проспекта Ленина, запах гари ощущается в районе главного корпуса Томского госуниверситета.

Как сообщили представители торговой сети, очаг возгорания, по предварительным данным, находился в секции непродовольственных товаров, где воспламенились поддоны, передает ТАСС. В сообщении компании указано, что весь персонал и посетители оперативно были эвакуированы, сведений о пострадавших нет. На месте ЧП сейчас продолжают работу пожарные, обстоятельства случившегося выясняются.

Пожар случился в одном из крупнейших гипермаркетов "Лента" региона, в здании, расположенном на улице Елизаровых. Как заявил в ходе прямого эфира губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на территории торгового объекта людей уже нет.

На текущий момент пламенем охвачена площадь в 5 225 кв. метров. По данным региональной прессы, на 3 500 кв. метров обрушились конструкции кровли. В мероприятиях по тушению огня сейчас задействовано 90 человек, привлечено 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд РЖД.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 277

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Москве скончался стоматолог, на которого напал недовольный пациентВ Москве скончался стоматолог, на которого напал недовольный пациент
СМИ: Байден поручил Белому дому предотвратить вторжение России на УкраинуСМИ: Байден поручил Белому дому предотвратить вторжение России на Украину
В Пакистане автобус врезался в участников свадебного торжестваВ Пакистане автобус врезался в участников свадебного торжества
СМИ: Сестра Ким Чен Ына могла получить повышениеСМИ: Сестра Ким Чен Ына могла получить повышение
«Прогресс М-УМ» затопят на день позже, чем планировалось«Прогресс М-УМ» затопят на день позже, чем планировалось

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru