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В Колумбии убита советник управления ООН по наркотикам и преступности
25.12.2021 17:33
Фото: st-s.pro
Полиция колумбийской столицы расследует гибель советника по связям с общественностью Управления по наркотикам и преступности ООН.
По предварительным данным, убитая накануне Наталья Кастильо стала жертвой грабителей.
ЧП случилось 24 декабря в Боготе, передает информационное агентство DW. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Колумбии сообщается, что неизвестные напали на Наталью Кастильо, когда она вышла с работы. Предположительно, женщину пытались ограбить.
Полиция приступила к розыску преступников. Власти объявили за сведения, которые помогут выйти на след злоумышленников, вознаграждение, пишут латиноамериканские СМИ.
В последнее время в Колумбии участились вооруженные ограбления, которые нередко заканчиваются убийствами. Криминогенная ситуация в стране, где и ранее были широко распространены грабежи и другие насильственные преступления, существенно усугубилась по причине падения уровня жизни в связи с экономическими последствиями коронавирусной пандемии.
Ранее в ООН сообщили, что в Колумбии с начала этого года убили более 70 правозащитников.
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