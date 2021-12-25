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В Колумбии убита советник управления ООН по наркотикам и преступности


25.12.2021 17:33
В Колумбии убита советник управления ООН по наркотикам и преступностиФото: st-s.pro

Полиция колумбийской столицы расследует гибель советника по связям с общественностью Управления по наркотикам и преступности ООН.

По предварительным данным, убитая накануне Наталья Кастильо стала жертвой грабителей.

ЧП случилось 24 декабря в Боготе, передает информационное агентство DW. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Колумбии сообщается, что неизвестные напали на Наталью Кастильо, когда она вышла с работы. Предположительно, женщину пытались ограбить.

Полиция приступила к розыску преступников. Власти объявили за сведения, которые помогут выйти на след злоумышленников, вознаграждение, пишут латиноамериканские СМИ.

В последнее время в Колумбии участились вооруженные ограбления, которые нередко заканчиваются убийствами. Криминогенная ситуация в стране, где и ранее были широко распространены грабежи и другие насильственные преступления, существенно усугубилась по причине падения уровня жизни в связи с экономическими последствиями коронавирусной пандемии.

Ранее в ООН сообщили, что в Колумбии с начала этого года убили более 70 правозащитников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 294

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