Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Колумбии с начала года убили более 70 правозащитников

23.12.2021 14:02

Фото: livejournal.com



Всплеск убийств правозащитников зафиксирован в этом году на территории Колумбии, передают латиноамериканские СМИ со ссылкой на опубликованный несколько дней назад Отчет управления ООН по правам человека. В нем указано, что за период с 1 января в стране убили более семидесяти человек, занимавшихся такой деятельностью.



По данным ООН, в Колумбии в течение этого года убили 73 правозащитников, передает информационное агентство Prensa Latina. Как стало известно, более восьмидесяти дел остаются нераскрытыми. Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что тридцать пять случаев пока еще находятся на рассмотрении.



Самое большее количество преступлений такого рода в этом году пришлось на департамент Валле-дель-Каука, где в мае и июне происходили забастовки в Кали. На фоне этих событий там произошло по меньшей мере двадцать два убийства. В общей сложности в период протестных акций жертвами в регионе стали 159 общественных активистов и правозащитников, сообщает Институт исследований развития и мира Indepaz.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 189

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.12.2021 11:55 Роскомнадзор заблокировал портал «ОВД-инфо»

Роскомнадзор заблокировал портал «ОВД-инфо» 24.12.2021 16:01 Под Воронежем военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене

Под Воронежем военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене 23.12.2021 18:20 В Белоруссии гособвинение просит приговорить россиянина Дудникова к 11 годам

В Белоруссии гособвинение просит приговорить россиянина Дудникова к 11 годам 23.12.2021 13:02 В Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носорогов

В Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носорогов 23.12.2021 09:09 Россиянина Клюшина пытались склонить к сотрудничеству иностранные спецслужбы