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В Колумбии с начала года убили более 70 правозащитников
23.12.2021 14:02
Фото: livejournal.com
Всплеск убийств правозащитников зафиксирован в этом году на территории Колумбии, передают латиноамериканские СМИ со ссылкой на опубликованный несколько дней назад Отчет управления ООН по правам человека. В нем указано, что за период с 1 января в стране убили более семидесяти человек, занимавшихся такой деятельностью.
По данным ООН, в Колумбии в течение этого года убили 73 правозащитников, передает информационное агентство Prensa Latina. Как стало известно, более восьмидесяти дел остаются нераскрытыми. Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что тридцать пять случаев пока еще находятся на рассмотрении.
Самое большее количество преступлений такого рода в этом году пришлось на департамент Валле-дель-Каука, где в мае и июне происходили забастовки в Кали. На фоне этих событий там произошло по меньшей мере двадцать два убийства. В общей сложности в период протестных акций жертвами в регионе стали 159 общественных активистов и правозащитников, сообщает Институт исследований развития и мира Indepaz.
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