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В Ленобласти подозреваемая сбежала из-под конвоя


23.12.2021 22:19
В Ленобласти подозреваемая сбежала из-под конвояФото: smi2.net

Во Всеволожске Ленинградской области самовольно покинула больницу молодая женщина, обвиняемая в покушении на незаконный оборот наркотиков.

Правоохранительные органы региона приступили к поискам беглянки, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

По данным ведомства, побег был совершен гражданкой Б., которая обвиняется в причастности к незаконному обороту наркотических веществ (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1). Женщине удалось покинуть помещение Всеволожской клинической межрайонной больницы. В сообщении указано, что ранее женщину арестовали на срок до 4 февраля 2022 года.

После случившегося в отношении подозреваемой возбудили еще одно уголовное дело - по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи). Расследование взяла под свой контроль прокуратура Всеволожска.

Как отмечается в телеграм-канале медиацентра Всеволожского района, 29-летнюю женщину зовут Кристина Бутузова. Она невысокого роста и азиатского типа внешности, у нее темные волосы. В момент побега на ней были черная куртка с капюшоном, легинсы и угги. Всех, кто располагает информацией о беглянке, просят обратиться в правоохранительные органы.

Ранее заключенную одной из колоний Белгородской области признали виновной в нападении на представителя исправительного учреждения. Инцидент произошел в минувшем июне, когда отбывавшую наказание женщину сопровождали из сборно-следственного отделения в режимный корпус. Отказываясь заходить в камеру, она укусила старшего инспектора исправительного учреждения за руку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 277

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