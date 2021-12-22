|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Белгородской области добавили срок заключенной, укусившей сотрудника ФСИН
22.12.2021 18:40
Фото: sledcom.ru
Заключенную одной из колоний Белгородской области признали виновной в нападении на представителя исправительного учреждения.
Как информирует пресс-служба местной прокуратуры, вердикт по этому делу вынес Свердловский районный суд Белгорода.
Инцидент произошел в минувшем июне, когда отбывавшую наказание женщину сопровождали из сборно-следственного отделения в режимный корпус. Отказываясь заходить в камеру, она укусила старшего инспектора исправительного учреждения за руку. Представитель УФСИН получил незначительное повреждение в области кисти. Отмечается, что сотрудники колонии были вынуждены применять к осужденной физическую силу.
Осужденную признали виновной по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение не представляющего угрозы здоровью насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей, связанное с его выполнением его служебных обязанностей). Женщину приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 2,5 года, в результате она сможет покинуть колонию общего режима только через три года.
Другого заключенного осудили за подобное преступление, добавив к его сроку 1 год и 8 месяцев. По совокупности приговоров он получил 3,5 года лишения свободы, которые предстоит отбывать в условиях строгого режима. В прокуратуре пояснили, что мужчина после команды "отбой" отказывался заходить в камеру, а потом ударил инспектора по лицу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|