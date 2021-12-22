Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белгородской области добавили срок заключенной, укусившей сотрудника ФСИН

22.12.2021 18:40

Фото: sledcom.ru



Заключенную одной из колоний Белгородской области признали виновной в нападении на представителя исправительного учреждения.



Как информирует пресс-служба местной прокуратуры, вердикт по этому делу вынес Свердловский районный суд Белгорода.



Инцидент произошел в минувшем июне, когда отбывавшую наказание женщину сопровождали из сборно-следственного отделения в режимный корпус. Отказываясь заходить в камеру, она укусила старшего инспектора исправительного учреждения за руку. Представитель УФСИН получил незначительное повреждение в области кисти. Отмечается, что сотрудники колонии были вынуждены применять к осужденной физическую силу.



Осужденную признали виновной по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение не представляющего угрозы здоровью насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей, связанное с его выполнением его служебных обязанностей). Женщину приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 2,5 года, в результате она сможет покинуть колонию общего режима только через три года.



Другого заключенного осудили за подобное преступление, добавив к его сроку 1 год и 8 месяцев. По совокупности приговоров он получил 3,5 года лишения свободы, которые предстоит отбывать в условиях строгого режима. В прокуратуре пояснили, что мужчина после команды "отбой" отказывался заходить в камеру, а потом ударил инспектора по лицу.



Автор: Злата Богатова

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