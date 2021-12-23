Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Красноярске мужчина напал с ножом на врача и двух полицейских

23.12.2021 15:04

Фото: cod11.ru



Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, напавшего с ножом на врача и двух сотрудников полиции.



Инцидент произошел 21 декабря, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СКР.



По итогам проверки в отношении 32-летнего жителя Красноярска возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти). По материалам уголовного дела, в полицию обратилась женщина, рассказав, что ее брат избивает собственную мать. Прибывшие на этот вызов участковый и полицейский мобильного взвода ППС выяснили, что у подозреваемого в прошлом было диагностировано расстройство психики. Поэтому силовики вызвали для оказания медицинской помощи врачей.



В ходе осмотра подозреваемый начал распылять газовый баллончик, а потом нанес врачу удар ножом в спину. Сотрудники полиции в этот момент приняли решение доставить мужчину в отдел. Испытывая недовольство по этому поводу, нарушитель попытался оказать представителям властей активное сопротивление. Атаковав полицейских с ножом, он нанес им ранения в области бедер.



Правоохранителям удалось пресечь противоправные действия дебошира совместно с прибывшими на подмогу росгвардейцами, отмечается в официальном сообщении. Пострадавшего медика госпитализировали, ему в полном объеме оказали необходимую медицинскую помощь. К счастью, угрозы жизни врача нет.



Подозреваемого задержали, сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.



Ранее в Удмуртии арестовали отца мальчика, напавшего с ножом на врача. 44-летнего подозреваемого в прошлом уже привлекали к уголовной ответственности. По данным полиции, мужчина злоупотребляет спиртным и имеет по месту жительства отрицательные характеристики.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 166

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.12.2021 15:19 В Астрахани при пожаре погибли две пациентки COVID-больницы

В Астрахани при пожаре погибли две пациентки COVID-больницы 23.12.2021 09:57 Под Саратовом задержали мать детей, найденных в овраге

Под Саратовом задержали мать детей, найденных в овраге 22.12.2021 18:40 В Белгородской области добавили срок заключенной, укусившей сотрудника ФСИН

В Белгородской области добавили срок заключенной, укусившей сотрудника ФСИН 22.12.2021 10:12 Житель ХМАО отдал кибермошенникам 2,5 млн рублей

Житель ХМАО отдал кибермошенникам 2,5 млн рублей 22.12.2021 09:43 СМИ сообщают о задержании ректора Казанского федерального университета