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В Красноярске мужчина напал с ножом на врача и двух полицейских
23.12.2021 15:04
Фото: cod11.ru
Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, напавшего с ножом на врача и двух сотрудников полиции.
Инцидент произошел 21 декабря, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СКР.
По итогам проверки в отношении 32-летнего жителя Красноярска возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти). По материалам уголовного дела, в полицию обратилась женщина, рассказав, что ее брат избивает собственную мать. Прибывшие на этот вызов участковый и полицейский мобильного взвода ППС выяснили, что у подозреваемого в прошлом было диагностировано расстройство психики. Поэтому силовики вызвали для оказания медицинской помощи врачей.
В ходе осмотра подозреваемый начал распылять газовый баллончик, а потом нанес врачу удар ножом в спину. Сотрудники полиции в этот момент приняли решение доставить мужчину в отдел. Испытывая недовольство по этому поводу, нарушитель попытался оказать представителям властей активное сопротивление. Атаковав полицейских с ножом, он нанес им ранения в области бедер.
Правоохранителям удалось пресечь противоправные действия дебошира совместно с прибывшими на подмогу росгвардейцами, отмечается в официальном сообщении. Пострадавшего медика госпитализировали, ему в полном объеме оказали необходимую медицинскую помощь. К счастью, угрозы жизни врача нет.
Подозреваемого задержали, сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.
Ранее в Удмуртии арестовали отца мальчика, напавшего с ножом на врача. 44-летнего подозреваемого в прошлом уже привлекали к уголовной ответственности. По данным полиции, мужчина злоупотребляет спиртным и имеет по месту жительства отрицательные характеристики.
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