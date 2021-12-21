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В Удмуртии арестовали отца мальчика, напавшего с ножом на врача


21.12.2021 15:37
В Удмуртии арестовали отца мальчика, напавшего с ножом на врачаФото: korolek.by

Ленинский районный суд Ижевска вынес решение об аресте мужчины, обвиняемого по делу о покушении на убийство врача.

Как информирует пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, фигуранта взяли под стражу на срок до 18 февраля 2022 года.

Суд принял во внимание сведения о личности 44-летнего подозреваемого, в прошлом уже привлекавшегося к уголовной ответственности, злоупотреблявшего спиртным и имевшего по месту жительства отрицательные характеристики.

ЧП случилось в ижевской городской больнице No 3, откуда с ножевыми ранениями госпитализировали работающего там врача. По версии следствия, на специалиста напал 12-летний подросток, пришедший на прием вместе с отцом. Мужчина остался недоволен порядком сдачи анализов, после чего заставил ребенка травмировать доктора.

После инцидента медработника доставили в больницу с повреждениями спины и живота. Причиненный здоровью вред следователи квалифицировали как тяжкий. В отношении отца школьника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ребенку в скором времени предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее в Москве скончался стоматолог, на которого с ножом напал недовольный пациент. 41-летний сотрудник частной клиники в Ясном проезде получил тяжелое ранение живота 13 декабря, сразу после чего был госпитализирован и перенес экстренную операцию. Нападавший был вскоре задержан, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. После гибели потерпевшего СКР ужесточит статью.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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