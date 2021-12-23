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В Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носорогов
23.12.2021 13:02
Фото: kanal32.info
В национальном парке Казиранга на северо-востоке Индии по причине необычно холодной зимы начали утеплять детенышей животных.
Как передает канал NDTV, Центр реабилитации и охраны дикой природы при нацпарке уже выделил для этих целей большой запас одеял.
Решение об утеплении слонят и детенышей носорогов приняли, когда температура воздуха в Казиранге по ночам начала понижаться до +10 градусов. Поэтому сотрудники парка начали прикреплять теплые одеяла на подрастающих животных крепкими шнурами, создавая подобие попонок.
Руководство национального парка, где сейчас обитают порядка тридцати видов находящихся под угрозой вымирания зверей, также распорядилось об изменении рациона. Теперь слонятам, тигрятам, детенышам носорогов и некоторым другим обитателям Казиранги дают более калорийную пищу, дополнительно обогащенную витаминами и микроэлементами.
Ранее стало известно о предстоящем обмене животными в целях увеличения популяции между Кенией и Танзанией. Как рассказала танзанийский президент Самия Сулуху Хассан, власти ее страны намерены направить кенийским партнерам двадцать лошадиных антилоп в обмен на нескольких самок черного носорога, которые будут переданы в национальный парк Серенгети и заповедную зону Нгоронгоро.
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