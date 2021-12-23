ИнтерНовости - новости в стране и мире
Роскомнадзор заблокировал портал «ОВД-инфо»
Роскомнадзор заблокировал портал «ОВД-инфо»
Мадагаскарский генерал 12 часов плыл до берега после авиакатастрофы
Мадагаскарский генерал 12 часов плыл до берега после авиакатастрофы
Пенелопа Крус не разрешает детям пользоваться смартфонами
Пенелопа Крус не разрешает детям пользоваться смартфонами
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Роскомнадзор заблокировал портал «ОВД-инфо»Роскомнадзор заблокировал портал «ОВД-инфо»
Под Воронежем военнослужащего арестовали по подозрению в госизменеПод Воронежем военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене
В Белоруссии гособвинение просит приговорить россиянина Дудникова к 11 годамВ Белоруссии гособвинение просит приговорить россиянина Дудникова к 11 годам
Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19
В Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носороговВ Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носорогов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носорогов


23.12.2021 13:02
В Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носороговФото: kanal32.info

В национальном парке Казиранга на северо-востоке Индии по причине необычно холодной зимы начали утеплять детенышей животных.

Как передает канал NDTV, Центр реабилитации и охраны дикой природы при нацпарке уже выделил для этих целей большой запас одеял.

Решение об утеплении слонят и детенышей носорогов приняли, когда температура воздуха в Казиранге по ночам начала понижаться до +10 градусов. Поэтому сотрудники парка начали прикреплять теплые одеяла на подрастающих животных крепкими шнурами, создавая подобие попонок.

Руководство национального парка, где сейчас обитают порядка тридцати видов находящихся под угрозой вымирания зверей, также распорядилось об изменении рациона. Теперь слонятам, тигрятам, детенышам носорогов и некоторым другим обитателям Казиранги дают более калорийную пищу, дополнительно обогащенную витаминами и микроэлементами.

Ранее стало известно о предстоящем обмене животными в целях увеличения популяции между Кенией и Танзанией. Как рассказала танзанийский президент Самия Сулуху Хассан, власти ее страны намерены направить кенийским партнерам двадцать лошадиных антилоп в обмен на нескольких самок черного носорога, которые будут переданы в национальный парк Серенгети и заповедную зону Нгоронгоро.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Бежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантовБежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов
В Тольятти на кладбище нашли пакеты с человеческими останкамиВ Тольятти на кладбище нашли пакеты с человеческими останками
В Южной Осетии продолжают искать попавшего под лавину военногоВ Южной Осетии продолжают искать попавшего под лавину военного
Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19
Россиянка Сапега просит помилования у ЛукашенкоРоссиянка Сапега просит помилования у Лукашенко

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru