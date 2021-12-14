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Кения и Танзания обменяются животными для увеличения популяции
14.12.2021 13:00
Фото: rumitfur.ru
Власти Кении и Танзании заключили договоренность об обмене животными в целях увеличения популяции черных носорогов и лошадиных антилоп.
Как передают зарубежные СМИ, о предстоящих мероприятиях рассказала танзанийский президент Самия Сулуху Хассан.
Глава государства заявила, что власти Танзании намерены направить кенийским партнерам двадцать лошадиных антилоп. Самия Сулуху Хассан уточнила, что ранее получила соответствующее предложение от иностранного коллеги Ухуру Кениаты. По данным ученых, на территории Танзании сейчас обитают порядка 4000 представителей этого вида, тогда как в Кении сохранилось лишь двенадцать таких животных.
Кениата в ответ выразил готовность передать в танзанийский национальный парк Серенгети и заповедную зону Нгоронгоро нескольких самок черного носорога. Точное количество животных пока не называлось. Согласно оценкам местных властей, в Танзании насчитали только двух представителей этого вида носорогов.
В начале прошлого года итальянским ученым удалось создать еще один, уже третий по счету эмбрион северного белого носорога (Ceratotherium simum cottoni), который является практически исчезнувшим животным. На тот момент на Земле уже не оставалось самцов, в Кении обитали лишь две самки этого вида. По мнению специалистов, ни одна из них не могла выносить потомство.
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