Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россиянина Клюшина пытались склонить к сотрудничеству иностранные спецслужбы

23.12.2021 09:09

Фото: prm.ua



Американские и британские спецслужбы пытались склонить к сотрудничеству Владислава Клюшина задолго до его ареста, передает телевизионный канал NBC. Со ссылкой на швейцарского адвоката Оливера Сирика отмечается, что в США россиянина воспринимала как человека, владеющего важной конфиденциальной информацией



По словам Оливера Сирика, представители американских спецслужб полагали, что его клиент может располагать некими данными, составляющими государственную тайну. Учитывая, что компания Владислава Клюшина имела в России правительственные контракты, в США рассчитывали, что гражданин РФ может быть связан и с национальными разведслужбами, отметил адвокат.



Летом 2020 года Клюшина пытались завербовать двое американцев, предположительно, работающие на спецслужбы своей страны. Сирик сообщил, что граждане Соединенных Штатов подходили к россиянину, когда он находился в баре на юге Франции. За год до этого Клюшин отдыхал в Эдинбурге (Шотландия), где в ним в контакт пытались войти британские агенты. Адвокат подчеркнул, что в обоих случаях бизнесмен отвергал такого рода предложения.



По данным американских СМИ, Клюшину могут предъявить обвинения 3 января. Россиянин отказывается признавать себя виновным, его адвокаты просят суд об освобождении под залог. Однако обвинение возражает, настаивая на том, что задержанный способен совершить побег. Поэтому его необходимо содержать под стражей вплоть до суда, хотя адвокат Клюшина выразил готовность нанять частную охрану для круглосуточного наблюдения.



Напомним, учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина в минувшем марте задержали власти Швейцарии. Основанием для этого стал экстрадиционный запрос США, где россиянина подозревают в крупных финансовых махинациях. В минувшие выходные бизнесмена доставили в Соединенные Штаты.



Напомним, ранее в МИД РФ рассказали о "настоящей охоте", которую США ведут за гражданами России с 2008 года, когда был арестован Виктор Бут. В последнее время американские власти проводят масштабную кампанию, охотясь за гражданами РФ в третьих странах и добиваясь их экстрадиции, заявил уполномоченный российского внешнеполитического ведомства по вопросам прав человека, замглавы по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.



По словам Лукьянцева, в тюрьмах других государств могут сейчас оставаться свыше девяти тысяч сограждан. В число стран с наибольшим количеством россиян, находящихся под определенными ограничениями из-за процессуального статуса, входят те, где имеются крупные русскоязычные и русские общины. Среди них, помимо США, дипломат упомянул Белоруссию, Германию, Казахстан, Польшу, Францию и Эстонию.



Автор: Злата Богатова

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