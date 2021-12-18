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Швейцария экстрадировала россиянина Клюшина в США
07:01
Фото: kincir.com
Российский бизнесмен Владислав Клюшин, обвиняемый в инсайдерской торговле, экстрадирован из Швейцарии в Соединенные Штаты.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте швейцарского министерства юстиции.
По версии американских властей, российский предприниматель может оказаться причастным к инсайдерской торговле. Убыток от действий Владислава Клюшина в США оценили в десятки миллионов долларов. Швейцарское ведомство сообщает, что передача гражданина РФ американской полиции состоялась в Цюрихе. Сотрудники правоохранительных органов сопровождали задержанного бизнесмена во время полета в Соединенные Штаты.
Напомним, предпринимателя Владислава Клюшина задержали в Швейцарии по экстрадиционному запросу американских властей в минувшем в марте, когда в США выдвинули против него обвинения в крупных финансовых махинациях.
В конце октября стало известно, что Южная Корея выдала американским властям россиянина, обвиняемого в кибератаках. По данным Минюста США, задержанный мог участвовать в разработке и распространении вредоносного программного обеспечения в целях хищения денежных средств и отмывания криминальных доходов. Россиянин, подозревают американские правоохранители, входил в состав преступной группировки, члены которой успели похитить не менее двух миллионов долларов. Объектами нападений злоумышленников становились как физические лица, так и компании.
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