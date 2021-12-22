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Житель ХМАО отдал кибермошенникам 2,5 млн рублей
22.12.2021 10:12
Фото: kam24.ru
Крупную сумму выманили мошенники у 50-летнего жителя города Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Мужчина поверил злоумышленникам, предложившим ему заработать на вложении средств в ценные бумаги, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
Как стало известно, мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, как только понял, что стал жертвой киберпреступников. По словам пострадавшего, рекламу брокерской компании "Pineda International Sp Zoo" он увидел в сети. В объявлении предлагалось практически без усилий заработать деньги, и югорчанин решил воспользоваться этой возможностью.
По словам мужчины, он в течение почти четырех месяцев общался с неким "Антоном Шаталиным" через Skype. Мошенник при этом указывал номера различных банковских карт, на которые потерпевший переводил средства, рассчитывая впоследствии получить приличный доход. Надеясь увеличить итоговые выплаты, житель Радужного не только отдал преступнику собственные накопления, но и успел оформить три кредита в различных банках. В совокупности у него выманили свыше 2,5 млн рублей.
В полиции уже выяснили, что лже-брокеры пользовались подменным номером, фактически телефонные звонки проводились с номеров из Москвы и Краснодара. Следственные органы по итогам проверки завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее мошенникам поверила жительница Барнаула. Она вложила 1,8 млн рублей в мнимые инвестиции, взяв несколько кредитов и надеясь спустя некоторое время получить обещанную прибыль. Так и не дождавшись каких-либо выплат, она поспешила обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
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