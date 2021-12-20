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Женская сеть myJulia.ru
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Поверившая мошенникам жительница Барнаула вложила 1,8 млн рублей в мнимые инвестиции
20.12.2021 11:38
Фото: jindatheme.com
В правоохранительные органы Алтайского края обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.
Женщина оформила несколько кредитов, после чего вложила 1,8 млн рублей в мнимые инвестиции, передает пресс-центр регионального ГУ МВД.
Следственные органы Алтайского края по итогам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве. В ходе начатого разбирательства установлено, что сначала потерпевшая увидела рекламу инвестиций в социальной сети. Заинтересовавшись предложением получить быструю прибыль, женщина прошла по ссылке и заполнила анкету, после чего с ней связался один из злоумышленников.
Назвавшись представителем организации, обманщик рассказал жительнице Барнаула о схеме, которая якобы поможет заработать с помощью брокерской деятельности. Поверив, потерпевшая решила вложить деньги и даже оформила несколько кредитов. Впоследствии она перечислила аферистам в общей сложности 1,8 млн рублей.
Первые подозрения у женщины появились, когда у нее не получилось вывести часть так называемого дохода. Представители мнимой организации начали отказывать ей под различными предлогами, одновременно настаивая на том, чтобы она продолжала вносить деньги. Поняв, что стала жертвой мошеннических действий, женщина поспешила обратиться в полицию.
Ранее злоумышленники, выдававшие себя за работников банка и сотрудников правоохранительных структур, выманили у доверчивой жительницы Уфы 6,5 млн рублей. 42-летняя женщина успела несколько раз ответить на телефонные звонки аферистов, выполняя их рекомендации.
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