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Россиянка Сапега просит помилования у Лукашенко
21.12.2021 21:17
Фото: livejournal.com
Гражданка РФ Софья Сапега направила на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко прошение о помиловании.
Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на отчима девушки Сергея Дудича.
По данным агентства, близкие задержанной в Белоруссии россиянки, как и сама Софья Сапега, ожидают решения и начала судебного разбирательства, воздерживаясь от каких-либо более подробных комментариев.
Россиянка Софья Сапега была задержана вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая, когда из Афин летела в Вильнюс. Самолет Ryanair, в котором они находились, совершил экстренное приземление в Минске, после чего молодых людей сняли с борта.
Вскоре Протасевич и Сапега были арестованы, а затем начали давать признательные показания. В частности, гражданка РФ подтвердила, что занималась редактированием телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публиковались данные о белорусских силовиках.
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