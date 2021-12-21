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Россиянка Сапега просит помилования у Лукашенко


21.12.2021 21:17
Россиянка Сапега просит помилования у ЛукашенкоФото: livejournal.com

Гражданка РФ Софья Сапега направила на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко прошение о помиловании.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на отчима девушки Сергея Дудича.

По данным агентства, близкие задержанной в Белоруссии россиянки, как и сама Софья Сапега, ожидают решения и начала судебного разбирательства, воздерживаясь от каких-либо более подробных комментариев.

Россиянка Софья Сапега была задержана вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая, когда из Афин летела в Вильнюс. Самолет Ryanair, в котором они находились, совершил экстренное приземление в Минске, после чего молодых людей сняли с борта.

Вскоре Протасевич и Сапега были арестованы, а затем начали давать признательные показания. В частности, гражданка РФ подтвердила, что занималась редактированием телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публиковались данные о белорусских силовиках.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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