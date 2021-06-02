ИнтерНовости - новости в стране и мире
В черный список ЦБ внесли представителей криптоиндустрии
В черный список ЦБ внесли представителей криптоиндустрии
В Японию начали прибывать участники Олимпиады
В Японию начали прибывать участники Олимпиады
РФС просит пустить россиян на матч Евро в Дании
РФС просит пустить россиян на матч Евро в Дании
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названы хакерские группировки, атаковавшие JBSНазваны хакерские группировки, атаковавшие JBS
Протасевич допустил, что его мог «подставить» коллегаПротасевич допустил, что его мог «подставить» коллега
Суд арестовал бывшего главу «Открытой России»Суд арестовал бывшего главу «Открытой России»
В Кремле отреагировали на заявление Судана по военной базеВ Кремле отреагировали на заявление Судана по военной базе
Сербские подростки закидали петардами албанцев-полицейских в КосовоСербские подростки закидали петардами албанцев-полицейских в Косово

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Протасевич допустил, что его мог «подставить» коллега


00:12
Протасевич допустил, что его мог «подставить» коллегаФото: кадр видео с youtube.com

Взятый под стражу в Минске сооснователь телеграм-канала Nexta (власти Белоруссии признали его экстремистским) Роман Протасевич поделился предположениями о причинах задержания.

Фрагменты заявления были показаны в эфире госТВ.

По словам Романа Протасевича, его мог подставить некий коллега, с которым у него ранее произошел конфликт. Блогер пояснил, что писал о своих планах в рабочем чате минут за сорок до вылета рейса Ryanair из Афины в Вильнюс. Это был единственный раз, когда Протасевич упомянул самолет, на который должен был сесть.

На кадрах оперативной съемки, которую показали в эфире канала ОНТ, Протасевич пояснил, что у него был конфликт с одним из коллег. Вероятно, предполагает задержанный оппозиционер, с эти и связан его арест. Протасевич отметил, что как только поделился сведениями о своих перемещениях, "сразу оказался в Минске". По его мнению, причиной этого стал "достаточно напряженный" конфликт с коллегой, который ему уже предсказывал "проблемы".

Протасевич также заявил, что его предполагаемый недоброжелатель связан с "киберпартизанами". В прошлом они уже занимались лжеминированиями.

В материале канала ОНТ также сообщается, что власти Белоруссии не имели и не могли иметь представления о том, кто находится среди пассажиров на борту лайнера Rynair, которым летел Протасевич. Он, как и все, выстоял очередь, ожидая таможенного контроля в Национальном аэропорту Минска. Однако в это время в телеграм-канале советника экс-кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской Франака Вячорки уже появились сведения о "захвате" Тихановича белорусскими властями.

Ранее Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) направила властям Белоруссии официальную просьбу о предоставлении Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

СМИ: Жена сотрудника лаборатории в Ухане умерла от коронавируса до пандемииСМИ: Жена сотрудника лаборатории в Ухане умерла от коронавируса до пандемии
В РФ за сутки выявили более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19В РФ за сутки выявили более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19
В Египте утонул экс-глава украинской разведкиВ Египте утонул экс-глава украинской разведки
В Забайкалье осудили женщину, дочь которой погибла в ДТПВ Забайкалье осудили женщину, дочь которой погибла в ДТП
Лукашенко может помиловать Сапегу, допустил глава МИД БелоруссииЛукашенко может помиловать Сапегу, допустил глава МИД Белоруссии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru