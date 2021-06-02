Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Протасевич допустил, что его мог «подставить» коллега

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Фото: кадр видео с youtube.com



Взятый под стражу в Минске сооснователь телеграм-канала Nexta (власти Белоруссии признали его экстремистским) Роман Протасевич поделился предположениями о причинах задержания.



Фрагменты заявления были показаны в эфире госТВ.



По словам Романа Протасевича, его мог подставить некий коллега, с которым у него ранее произошел конфликт. Блогер пояснил, что писал о своих планах в рабочем чате минут за сорок до вылета рейса Ryanair из Афины в Вильнюс. Это был единственный раз, когда Протасевич упомянул самолет, на который должен был сесть.



На кадрах оперативной съемки, которую показали в эфире канала ОНТ, Протасевич пояснил, что у него был конфликт с одним из коллег. Вероятно, предполагает задержанный оппозиционер, с эти и связан его арест. Протасевич отметил, что как только поделился сведениями о своих перемещениях, "сразу оказался в Минске". По его мнению, причиной этого стал "достаточно напряженный" конфликт с коллегой, который ему уже предсказывал "проблемы".



Протасевич также заявил, что его предполагаемый недоброжелатель связан с "киберпартизанами". В прошлом они уже занимались лжеминированиями.



В материале канала ОНТ также сообщается, что власти Белоруссии не имели и не могли иметь представления о том, кто находится среди пассажиров на борту лайнера Rynair, которым летел Протасевич. Он, как и все, выстоял очередь, ожидая таможенного контроля в Национальном аэропорту Минска. Однако в это время в телеграм-канале советника экс-кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской Франака Вячорки уже появились сведения о "захвате" Тихановича белорусскими властями.



Ранее Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) направила властям Белоруссии официальную просьбу о предоставлении Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента.



Автор: Злата Богатова

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