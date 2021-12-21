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Похищенные на Гаити миссионеры рассказали о своем побеге


21.12.2021 16:35
Похищенные на Гаити миссионеры рассказали о своем побегеФото: ctvnews.ca

Остававшиеся в плену у гаитянской банды 400 Mawozo двенадцать миссионеров, сообщили о том, как смогли убежать от похитителей.

До этого в СМИ распространились сведения о том, что нападавшие могли сами отпустить граждан США.

Похищенные в минувшем октябре американцы рассказали, как им удалось совершить побег, в интервью BBC. По словам миссионеров, они выждали удобный момент, а потом смогли открыть. Им пришлось двигаться в темноте, ориентируясь по звездам.

В результате иностранцы смогли скрыться, после чего, как и планировали, направились к замеченной ранее горе. Представители церкви пояснили, что в рискованном мероприятии участвовали пятеро мужчин и три женщины, у одной из которых на руках был десятимесячный младенец, а также дети - трех, четырнадцати и пятнадцати лет. Когда рассвело, беглецы встретили человека с телефоном, сразу после чего обратились за помощью к местным властям.

На автобус, в котором находились миссионеры, ранее напали члены банды 400 Mawozo. Иностранцы в тот момент посещали детский дом. Позже злоумышленники потребовали у властей Соединенных Штатов выкуп в размере миллиона долларов за каждого из пленников. В минувшем ноябре стало известно об освобождении двух заложников, в начале декабря - еще троих. Выплачивались ли похитителям деньги, при этом не уточнялось.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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