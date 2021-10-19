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За похищенных в Гаити американцев требуют $17 млн


19.10.2021 21:18
За похищенных в Гаити американцев требуют $17 млнФото: livejournal.com

Преступники, похитившие в Гаити группу из семнадцати граждан США и Канады, озвучили свои требования.

За освобождение каждого из миссионеров, среди которых находятся пять детей, злоумышленники хотят получить по одному миллиону долларов.

В общей сложности за похищенных граждан Соединенных Штатов и Канады преступники потребовали 17 миллионов долларов, передает сегодня CNN. Местная полиция и ФБР сейчас стараются поддерживать контакты с теми, у кого в плену оказались миссионеры. Предполагается, что переговорный процесс может занять несколько недель.

ЧП случилось в столице Гаити - Порт-о-Пренсе, где злоумышленники атаковали автобус, в котором находились иностранцы. Группа миссионеров и их родственников в тот момент направлялась в аэропорт. Позже стало известно, что среди похищенных пятеро несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о покушении на премьер-министра Гаити Ариэля Анри. Главе правительства пришлось экстренно эвакуироваться из города Пон-Руж, где проходила торжественное мероприятие в память императора и основателя независимого гаитянского государства Жан-Жака Дессалина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 281

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