Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве скончался стоматолог, на которого напал недовольный пациент

17.12.2021 19:02

Фото: v-moldove.ru



В одной из больниц Москвы скончался 41-летний мужчина, пострадавший несколько дней назад в Ясном проезде.



На врача частной стоматологической клиники напал с ножом недовольный пациент. В результате медик получил тяжелое ранение живота.



О смерти стоматолога, пострадавшего при нападении мужчины с ножом в Ясном проезде на севере Москвы, сообщает в своем Telegram-канале столичная прокуратура. Ранее надзорное ведомство опубликовало фото, сделанное за несколько секунд до инцидента, случившегося 13 декабря.



По данным Следственного комитета России (СКР), в частную стоматологическую больницу Dental Clinic в тот день пришел 59-летний мужчина, который до того получал там лечение. Испытывая неудовлетворение в связи с оказанными ему услугами, пациент атаковал работавшего с ним медика. Пострадавшего врача незамедлительно госпитализировали, в больнице его экстренно прооперировали.



Нападавший был вскоре задержан, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. После гибели потерпевшего СКР ужесточит статью, передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка ведомства Юлию Иванову. По ее словам, задержанному предъявят обвинения в убийстве стоматолога.



В случае, если суд признает мужчину виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.



Как пишут российские СМИ, в нападении на стоматолога подозревается кинопродюсер Мурад Оганесян. Мотивом преступления могло оказаться удаление зуба, который до того пациенту неоднократно пломбировали. Отмечается, что погибший Джамал Адилов как раз выполнял эту хирургическую операцию.



Оганесян участвовал в создании фильма "Сволочи", сообщали ранее "Известия". Глава продюсерского центра "Парадиз" Артур Гюлумян в эфире радио "Говорит Москва" уточнил, что несколько лет назад у Мурада Оганесяна возникли некие ментальные проблемы. По этой причине он прекратил работу в качестве руководителя одной из групп этой компании. Пояснив, что общался с коллегой около восьми лет назад, Гюлумян добавил, что в тот момент не замечал каких-либо странностей в его поведении.



Автор: Злата Богатова

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